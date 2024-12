Lascia l’Inter per il Milan: i rossoneri preparano la beffa per l’estate

Era dell’Inter ma ora stanno per lasciarselo sfuggire, il Milan ringrazia ed è già pronto a sfregarsi le mani.

Ha lasciato casa da giovanissimo per inseguire il sogno di diventare calciatore e oggi sta stupendo tutti in. Per la Serie A è stata una rivelazione e ora che l’anno sta per concludersi, si può tranquillamente dire che si tratta di uno dei profili più interessanti del campionato. Un male per l’Inter non essersi accorto per tempo delle sue qualità.

Un bene, invece, per il Milan che appare vicino a soffiare ai rivali quello che potenzialmente poteva essere uno dei suoi migliori giocatori. Paulo Fonseca o no, sul futuro della panchina rossonera c’è ancora molta incertezza, la società si muoverà per il suo acquisto soprattutto dopo il via libera arrivato dai piani alti. E quando si parla di piani alti, questa volta più che mai, si intende Zlatan Ibrahimovic.

Il doppio ex, ha giocato sia nell’Inter che nel Milan, se ne intende di attaccanti e siccome quello avanzato è un po’ scoperto, il suo arrivo darebbe certamente una mano. Nel caso in cui la trattativa dovesse andare in porto, verrebbe aggregato certamente alla prima squadra. Anche se l’ipotesi di prestito non va esclusa.

Calciomercato Milan, lo manda l’Inter: scambio sul piatto

Quello, per l’appunto, dipenderà principalmente dal futuro allenatore. In attesa di capire chi sarà, il Milan sembrerebbe aver deciso di muoversi per l’acquisto di Sebastiano Esposito, 7 goal tra campionato e coppa per lui. Ventiduenne che ha festeggiato il compleanno a luglio e che proprio in estate si è dato l’obiettivo di mettersi in mostra. Grazie all’Empoli, e a mister Roberto D’Aversa ci è riuscito.

I toscani hanno il diritto di acquisto fissato a 5 milioni e con ottime probabilità li spenderanno. Poi, una volta acquisitane la proprietà, parleranno con il Milan per fissare il nuovo prezzo: oggi già si parla di un valore di circa 8/10 milioni di euro. Per l’Empoli sarebbe una plusvalenza molto importante mentre per i rossoneri si tratterebbe di un investimento con i fiocchi.

Nella trattativa può essere inserito anche Devis Vazquez, portiere colombiano di proprietà del Milan girato anche lui in prestito all’Empoli. Il suo riscatto, altra operazione che difficilmente salterà, è fissato ad appena 800 mila euro. Insomma, per una serie di incastri la prossima estate Milan e Empoli potrebbero scambiarsi qualche giocatore.