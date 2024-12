Fonseca cambia idea: scelta a sorpresa, tifosi spiazzati

Ancora novità per i tifosi del Milan: Fonseca è pronto a sorprendere di nuovo, la scelta spiazza tutti. I dettagli

Il Milan chiuderà il 2024 domani contro la Roma. Una partita importante da vincere ad ogni costo perché la classifica si sta complicando. RedBird ha da sempre un solo grande obiettivo ogni anno: la qualificazione alla prossima Champions League, è l’unica cosa che conta perché è quello che permette la continuazione del progetto tecnico e finanziario. Ora però anche il quarto posto è a rischio e per questo serve assolutamente una svolta.

I tre punti con l’Hellas Verona nell’ultimo turno di campionato hanno sicuramente aiutato, ma la prestazione è stata in linea con quelle brutte contro Stella Rossa e Genoa. Serve un cambio anche dal punto di vista della qualità del gioco, che era quello che ci si aspettava da Paulo Fonseca. L’allenatore però sta facendo i conti con una situazione molto complicata e ora deve gestire anche l’emergenza infortuni. Contro la Roma non avrà molti giocatori, fra cui anche Leao e Pulisic. Difficile in queste condizioni rinunciare ancora a Theo Hernandez, escluso dai titolari nelle ultime due partite. Domani, a sorpresa, ci sarà.

Milan-Roma, la scelta di Fonseca: cambia di nuovo tutto

Stando a quanto raccontato da Sky Sport, nelle ultime ore c’è stato un confronto fra Fonseca e Theo Hernandez. Risultato? Il francese domani tornerà in campo dal primo minuto. Ieri si erano diffuse altre indiscrezioni con il francese ancora out, e anche la conferenza stampa di oggi dell’allenatore faceva pensare ad un’altra esclusione. Invece no: il mister sorprende ancora e si affiderà al numero 19 nel suo ruolo da terzino sinistro.

A questo punto si verificherà la stessa cosa vista a Verona dopo l’infortunio di Leao, quindi con Alex Jimenez nel ruolo di esterno alto a sinistra. Niente doppia punta: gioca Morata e non Abraham, in mezzo al campo confermato Terracciano con Fofana e quindi con Reijnders qualche metro più avanti. Chukwueze completa il reparto offensivo mentre la difesa è la solita con Emerson Royal a destra, Gabbia e Thiaw centrali davanti a Maignan. Sono questi gli undici che scenderanno in campo domani contro la Roma con l’obiettivo di portare a casa i tre punti. Sarà l’ultima partite di questo lungo e faticoso anno, ma fra pochissimi giorni si scende di nuovo in campo e in un appuntamento molto importante: la Supercoppa. Semifinale contro la Juventus in programma il 3 gennaio alle ore 20:00. A meno di sorprese, Leao e Pulisic ci saranno. E anche, si spera, un nuovo Theo Hernandez.