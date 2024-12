Milan, nuovo infortunio: la rivelazione di Fonseca in conferenza

La rivelazione di Fonseca in conferenza stampa oggi: per il giocatore del Milan un nuovo infortunio, ecco tutti i dettagli

Per la prima volta in questa stagione, il Milan deve fare i conti con l’emergenza infortuni. L’anno scorso questo è stato un tema molto caldo in casa rossonera: di questi tempi, la squadra di Stefano Pioli contava già oltre 30 infortuni muscolari in pochissimi mesi di stagione. La situazione adesso per fortuna è migliorata, segno che c’era qualcosa che non andava nel lavoro fatto dal precedente staff. In questo mese di dicembre però si è verificato più di un probema.

L’ultimo in ordine di tempo è quello di Rafael Leao, che ha riportato un’elogazione nel primo tempo contro l’Hellas Verona. Il portoghese dovrebbe tornare in campo per la Supercoppa Italiana contro la Juventus il prossimo 3 gennaio, altri infortunati invece non dovrebbero farcela: sicuramente Okafor, da valutare Loftus-Cheek e Musah, che potrebbe farcela. E Christian Pulisic? In molti erano pronti a scommettere che l’americano sarebbe tornato a disposizione già per la partita contro la Roma di domani, ma invece non sarà nemmeno convocato. Il motivo non è la lesione accusata a Bergamo lo scorso 6 dicembre ma un nuovo infortunio di questi giorni.

Nuovo infortunio per Pulisic

Pulisic ha infatti un problema alla caviglia: a rivelarlo è stato lo stesso Paulo Fonseca nella conferenza stampa di oggi. Un problema nato in questi giorni mentre stava recuperando dal precedente infortuni. Per questo motivo non si è allenato con la squadra e non ha potuto mettersi a disposizione per la partita contro la Roma di domani. Il tecnico portoghese sperava di averlo, ora deve attendere per capire se in Arabia Saudita ci sarà.

Di seguito, le dichiarazioni di Fonseca in conferenza stampa: “Sta bene ma in questi ultimi due giorni ha un problema alla caviglia, un altro rispetto a quello muscolare“. Ha spiegato l’allenatore portoghese, che ha poi aggiunto: “È un problema sorto durante il processo di recupero. Quindi non è pronto per domani e neanche per la panchina“. Pulisic quindi non ci sarà per questo nuovo infortunio. La speranza è che possa smaltirlo il prima possibile per poter partecipare alla spedizione araba per la Supercoppa.

Infortuni Milan, il bollettino

Fonseca in conferenza stampa ha parlato anche degli altri infortunati. Per quanto riguarda Loftus-Cheek: “Sta molto meglio, penso che la prossima settimana potrà essere una soluzione“. Ci sono quindi buone sensazioni su una sua presenza in Arabia. Nessun problema per Morata, che aveva saltato il Verona a causa di una tonsillite. Su Bennacer: “Sta bene, è molto motivato: non ha la condizione fisica per fare i 90 minuti ma è pronto per giocare e giocherà“. In ritardo, invece, Musah e Leao: “Vediamo se possiamo recuperarli per la Supercoppa. Avremo 11 giocatori…“.