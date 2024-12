No secco che gela il Milan: salta tutto per gennaio

Salta il trasferimento del giocatore al Milan nella prossima sessione di mercato: arriva il no da parte del club che lo considera incedibile

Il Milan sta lavorando in vista dell’imminente sessione di mercato invernale dove è chiamato obbligatoriamente a fare un colpo a centrocampo, il reparto che al momento ha le più gravi carenze.

Oltre ad un vice Fofana, i rossoneri vorrebbero prendere anche un altro centrocampista per precauzione in quanto non si sa in che condizioni tornerà Bennacer dall’infortunio. Tuttavia, oltre al centrocampo, il Milan starebbe anche lavorando per rafforzare il proprio reparto offensivo, dando a Fonseca l’opportunità di avere più frecce al proprio arco. La dirigenza rossonera ha messo alcuni profili nel proprio mirino e sta sfogliando la margherita per capire chi possa davvero essere un valore aggiunto per la rosa.

Tra questi vi è quello di Maghnes Akliouche che si sta consacrando in Ligue 1 con la maglia del Monaco. In 21 presenze stagionali, il franco-algerino ha collezionato 4 gol e 5 assist tra campionato e Champions League, ben figurando contro i top club e mostrando di avere le stimmate del predestinato. Il Milan vorrebbe puntare su di lui già a gennaio, ma per i rossoneri è arrivata una vera e propria doccia gelata, considerato che il Monaco non vuole privarsi del giocatore così presto.

Milan, sfuma Akliouche: no secco del Monaco

Il Monaco non ha intenzione di vendere Maghnes Akliouche nella prossima sessione di mercato. Stando a quanto riferito dall’esperto di mercato Fabrizio Romano, il club monegasco considera il giocatore franco-algerino una figura chiave della rosa guidata da Hutter e la sua cessione nella sessione invernale di mercato non è stata neanche presa in considerazione.

Il no secco del Monaco alle sirene di mercato per il suo gioiello è una doccia gelata per il Milan che aveva intenzione di lanciarsi sul giocatore a gennaio per anticipare la concorrenza. Il Monaco, però, è stato di tutt’altra idea e solo in estate valuterà se cedere o meno Akliouche che, probabilmente, lascerà il Principato solamente per una grossa somma, considerato il rinnovo di contratto siglato in estate fino a giugno 2028.

Cresciuto nelle giovanili del club monegasco, l’esterno d’attacco classe 2002 ha scalato rapidamente tutte le gerarchie raggiungendo presto la prima squadra. Dal 2022 in pianta stabile nella rosa di Hutter, Akliouche ha continuato ad evolversi attirando lo sguardo di molti top club e di sicuro in estate ci sarà bagarre per lui visto che, oltre al Milan, sulle sue tracce ci sono i top club della Premier League, l’Atletico Madrid, il PSG, il Napoli e la Juventus.