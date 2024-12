Nuovi affari tra Milan e Roma: non solo Abraham e Saelemaekers

Milan e Roma possono tornare a fare affari: ci sono, infatti, un paio di calciatori giallorossi con le valigie in mano, che potrebbero sbarcare a Milano

Domani sera a San Siro Milan e Roma sono pronte a sfidarsi per la diciottesima giornata di Serie A. Sarà un’occasione per un confronto tra le due dirigenze per fare il punto della situazione su Alexis Saelemaekers e Tammy Abraham.

I giallorossi sono usciti allo scoperto, con le parole di Claudio Ranieri: il club capitolo ha così ammesso di volersi tenere l’esterno d’attacco, che ha già convinto tutti. Serviranno una ventina di milioni, invece, per strappare il sì del Diavolo, che prima di farlo partire in prestito si è garantito la possibilità di prolungare il suo contratto fino al 30 giugno 2027. Il Milan non ha dunque l’acqua alla gola con il belga e può dettare le proprie condizioni. Difficile al momento, inoltre, che il Diavolo decida di tenersi Tammy Abraham. L’inglese ha uno stipendio importante, da oltre quattro milioni di euro netti a stagione. Troppo alto per il rendimento fornito, ma il Milan si prenderà ancora del tempo per decidere e capire se si può trovare un accordo con il suo agente a cifre più basse.

Calciomercato Milan, occhi puntati sul centrocampo della Roma

Attenzione, però, ad altri possibili affari tra il Milan e la Roma. In casa giallorossa ci sono un paio di situazioni da tenere d’occhio e sono entrambe legate al centrocampo.

Una è sicuramente quella di Bryan Cristante, che ha di fatto chiuso la propria avventura nella Capitale e il suo agente è alla ricerca di una nuova sistemazione. L’ostacolo principale per un suo approdo in rossonero è sicuramente rappresentato dall’alto stipendio, ma Cristante è stato proposto dal suo agente in considerazione anche del fatto che è cresciuto nel vivaio del club rossonero. Attenzione, inoltre, ad un altro calciatore, che può diventare un’idea soprattutto in estate. Stiamo facendo riferimento a Lorenzo Pellegrini che può dire addio alla Roma nel corso del 2025. Il rinnovo sul contratto fatica ad arrivare e Enza una firma la separazione può davvero concretizzarsi. Il suo nome è stato già accostato all’Arsenal, oltre che a Inter e Napoli. Il Milan, che cerca rinforzi a centrocampo, può dunque essere una pista da tenere d’occhio.