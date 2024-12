Partono per l’Arabia ma non tornano a Milanello: il Milan li cede

Dopo la spedizione in Arabia per Supercoppa potrebbero non tornare più a Milanello: il Milan valuta la cessione imminente

Il Milan chiuderà domani il suo complicato 2024. Lo farà sfidando la Roma a San Siro, in un match da vincere ad ogni costo per rilanciare le ambizioni Champions della squadra di Paulo Fonseca. Vincere però non basta: contro l’Hellas Verona i tre punti sono arrivati, ma la prestazione è stata negativa, sui livelli di Stella Rossa e Genoa. I tifosi ormai sono in contestazione aperta e continueranno a protestare anche contro la Roma.

Nel mirino c’è la società, accusata (e con giusta ragione) di scarsa ambizione. L’unico modo per rispondere a queste accuse è dimostrare sul mercato che, invece, non è così. Il Milan ha una rosa lunga e competitiva, ma mancano le caratteristiche giuste per poter attuare il progetto tecnico e tattico di Fonseca. In estate sono stati fatti gravi errori di valutazione, sia per chi è arrivato e sia per chi è andato via, ma adesso si può rimediare. Per farlo però è anche necessario fare cassa: per questo motivo si pensa anche a possibili cessioni, come ad esempio quella di Tomori alla Juventus, ma non è di certo l’unica. Ci sono altri due giocatori che potrebbero lasciare Milanello nella sessione di gennaio.

Doppia possibile cessione, il Milan valuta l’addio

Oltre a Samuel Chukwueze, la cui situazione è tutta da valutare (è probabile che, in caso di offerte, il Milan rifletterà su un’uscita), ci sono altri giocatori che potrebbero lasciare il Milan durante l’imminente sessione di mercato. Si tratta di due elementi che finora hanno trovato pochissimo spazio e che non sono considerati parte centrale del progetto tecnico dell’allenatore e della società.

Il primo è Davide Calabria, in scadenza di contratto il prossimo giugno 2025. Non ci sono trattative per il rinnovo: il club ha ormai deciso che si arriverà all’addio, e attenzione a quello che può succedere, appunto, a gennaio: Monza, Como, Fiorentina e Galatasaray potrebbero diventare delle piste interessanti per lui per lasciare Milanello fin da subito. Calabria sarà con la squadra in Arabia Saudita per la Supercoppa Italiana (primo appuntamento 3 gennaio 2025) ma potrebbe non tornare a Milanello. Non sarà, invece, della spedizione (probabilmente) Okafor, alle prese con un serio infortunio muscolare. Anche lui si può considerare sul mercato: ha qualche richiesta in Germania e costa circa 10 milioni. Ad un certo punto sembrava potesse assumere un ruolo importante nel Milan con l’avvicendamento con Leao, ma la crescita del portoghese è coincisa con il calo dello svizzero, che non è più riuscito ad incidere quando chiamato in causa.