Theo Hernandez ancora fuori: la scelta di Fonseca per Milan-Roma

Theo Hernandez potrebbe partire ancora dalla panchina nel match contro la Roma di domenica sera a San Siro

E’ vigilia di campionato per il Milan di Paulo Fonseca che domani a San Siro affronterà la Roma di Claudio Ranieri. I rossoneri sono ancora in emergenza per via delle tantissime assenze.

Solo oggi capiremo se Christian Pulisic riuscirà ad andare in panchina, ma di certo non ci saranno Rafa Leao, Yunus Musah, Ruben Loftus-Cheek e Noah Okafor. Assenze che chiaramente rivoluzioneranno la formazione. Soprattutto sulla trequarti ci saranno tanti cambiamenti con Alex Jimenez e Samu Chukwueze certi di giocare sugli esterni. In avanti ci sarà chiaramente Alvaro Morata, che può essere affiancato da Tammy Abraham o avere alle proprie spalle Tijjani Reijnders. I dubbi da parte di Paulo Fonseca sono comunque parecchi perché un’eventuale presenza dell’olandese come numero dieci, porterebbe Filippo Terracciano a fare il mediano al fianco di Youssouf Fofana. L’italiano, però, può giocare anche come terzino sinistro.

Milan, Theo Hernandez fuori: le possibili scelte di Fonseca

La notizia, che sembra non far più rumore, è la possibile esclusione di Theo Hernandez. Il francese ha lavorato anche nei giorni liberi a Milanello, per recuperare la forma fisica, ma non ha ancora convinto Fonseca, che sta dunque pensando di tenerlo per la terza volta di fila fuori.

Al posto di Theo Hernandez, come detto, potrebbe così giocare l’ex Verona o addirittura Davide Bartesaghi. Oggi dalla conferenza della vigilia ne capiremo certamente di più. Sulla destra, invece, spazio ancora ad Emerson Royal, con Davide Calabria destinato a sedere in panchina, insieme a Fikayo Tomori e Pavlovic. Il reparto difensivo verrà ovviamente completato, infatti, da Malick Thiaw e Matteo Gabbia. L’italiano e il tedesco formano ormai la coppia titolare del Milan di Paulo Fonseca. I numeri sono dalla loro parte e Mike Maignan, anche grazie alla loro presenza, è riuscito a mantenere la porta inviolata per ben otto volte. Così il francese va a caccia del nono clean sheet stagionale in Serie A. Sarebbe addirittura il suo centunesimo da quando gioca nei principali campionati europei. Poi dopo la Roma, si penserà alla Supercoppa Italiana, con la speranza di rivedere Rafa Leao. Con il numero dieci portoghese, Alex Jimenez potrebbe tornare a giocare basso, ma con il miglior Theo Hernandez verrebbe spostato sulla destra