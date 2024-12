Addio Milan, il futuro è segnato: firma con i rivali

Il Milan è pronto a perdere a titolo definitivo un calciatore che sta per legarsi a titolo definitivo con la squadra rivale con un lungo contratto.

Gennaio è ormai alle porte ed il calciomercato è pronto a riaprire i battenti dando la possibilità ai club di intervenire per andare a mettere mano laddove fosse necessario per sistemare le rose a disposizione dei propri tecnici.

In casa Milan si stanno impostando diverse operazioni con il club meneghino che potrebbe chiudere a breve alcuni affari sia in entrata che in uscita. Proprio una cessione a titolo definitivo appare sempre più vicina con i rossoneri che stanno per salutare un calciatore che in passato ha fatto le fortune del Milan. Un addio che era nell’aria ma che potrebbe diventare ufficiale già nelle prossime settimane andando ad anticipare i tempi.

Calciomercato Milan, l’addio è segnato: si chiude a titolo definitivo

Il Milan è pronto a salutare a titolo definitivo Pierre Kalulu. Secondo quanto affermato da La Gazzetta dello Sport, la Juventus sarebbe pronta a riscattare il cartellino del giocatore andando a versare nelle casse del club meneghino 14 milioni di euro più 3 di bonus.

Il difensore francese è passato alla corte di Thiago Motta durante la scorsa estate con la Juventus che ha pagato al Milan 3,3 milioni di euro per il prestito del giocatore. 14 milioni saranno necessari per assicurarsi il cartellino di Kalulu a titolo definitivo mentre altri 3 milioni potrebbero finire nelle casse rossonere in base ad alcuni risultati sportivi che la Juventus potrà raggiungere al termine della stagione.

Kalulu fu decisivo nel 2022 per la conquista dello scudetto. Il difensore prese il posto di Kjaer al fianco di Tomori quando il centrale danese subì un grave infortunio diventando il titolare della squadra di Pioli. Alcuni infortuni ne hanno poi pregiudicato il percorso in rossonero con il francese che in estate è stato messo sul mercato dal Milan e preso dalla Juventus di Thiago Motta che ha fortemente voluto il suo acquisto.

Ora l’ex Lione è pronto a legarsi a titolo definitivo alla Juventus che ha da subito capito di voler riscattare il cartellino del difensore. Un addio che in casa rossonera era quindi stato messo in conto con il club che è pronto a salutare un altro difensore, ormai finito ai margini della squadra. Davide Calabria è infatti pronto a salutare con il classe 1996 che è in scadenza di contratto e che potrebbe dire addio già a gennaio.