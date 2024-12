Cardinale dice sì: quattro acquisti per il Milan

Sì della proprietà a quattro acquisti: Ibrahimovic si è già messo in moto, ecco tutti gli obiettivi per raggiungere il traguardo prefissato

Il Milan di Paulo Fonseca vive l’ennesimo momento di crisi legato sia ai risultati che alla qualità del gioco espressa. Ma c’è di più: da settembre ad oggi, i tifosi rossoneri hanno visto già scoppiare diversi casi in un ambiente che sembra una polveriera. L’allenatore è quello che sta provando a scuotere un po’ tutti: dai dirigenti alla squadra, ma fino ad oggi non ha ricevuto sempre risposte positive. La classifica però piange, e se le cose dovessero continuare ad andare male, come sempre, purtroppo sarà lui a pagarne le conseguenze.

In realtà Fonseca ad oggi è l’ultimo dei responsabili. Molto più gravi sono gli errori in primis della dirigenza, con discutibilissime scelte di mercato in estate in entrata e in uscita, e poi anche dei giocatori, che hanno quasi sempre avuto un atteggiamento sbagliato. Ma il Milan prima squadra non è l’unica che soffre (e qui ci leghiamo ai discorsi sul livello offerto dal contesto e sulle scelte dei dirigenti): anche il Milan Futuro sta facendo grande fatica in Lega Pro con Daniele Bonera che, come Fonseca, è stato al centro di riflessioni. Ibrahimovic e Kirovski hanno scelto di dargli ancora fiducia e hanno ottenuto il via libera dalla società per procedere con almeno quattro rinforzi.

Milan Futuro, quattro acquisti in arrivo: ecco tutti gli obiettivi

L’obiettivo è, ovviamente, la salvezza. Per rinforzare la squadra si cercano: un difensore centrale, due esterni offensivi e anche un attaccante – considerando che ormai Camarda è quasi sempre con la prima squadra. Come scrive Calciomercato.com, ci sono già dei nomi individuati sui quali la società sta riflettendo con grande attenzione.

L’acquisto più vicino dovrebbe essere quello di Giuliano Laezza, difensore di 31 anni del Vicenza, già valutato con attenzione in estate ma sul quale c’erano grossi dubbi sulla tenuta fisica. Dubbi che ormai sembrano alle spalle: a meno di sorprese, sarà lui il rinforzo di esperienza e qualità per la retroguardia di Bonera. Interesse concreto anche per Momo Zoma, esterno dell’Albinoleffe, classe 2003: numeri importanti i suoi fino ad oggi e soprattutto ancora un’età giusta anche in ottica futura. Per quanto riguarda la punta, Samuele Longo non basta: nel mirino ci sono anche Claudio Morra (1995) del Vicenza, King Udoh (1997) del Trapani e Andrea Magrassi (1993) del Cittadella. Tre elementi, come si è intuito, di grande esperienza e conoscenza della categoria. Per la fascia offensiva piace anche Davide Lamesta, classe 2000.