Milan, è ufficialmente tornato: l’annuncio più atteso è arrivato

Adesso è anche ufficiale: è finalmente tornato. Arriva l’annuncio tanto atteso dai tifosi, succederà questa sera contro la Roma

Mancano poche ore al ritorno in campo del Milan dopo la trasferta di Verona. I rossoneri, questa sera alle ore 20:45, a San Siro, affronteranno la Roma di Claudio Ranieri. I giallorossi hanno ritrovato la vittoria la scorsa settimana con un risultato importante contro il Lecce, tra l’altro con un’ottima prestazione di Alexis Saelemaekers, ceduto nelle ultime ore di agosto quando sembrava invece destinato a restare.

Il Milan non ha alternative alla vittorie, sia per questioni di classifica che per la posizione di Paulo Fonseca. Dal club continuano a far sapere che c’è massima fiducia nei confronti del tecnico portoghese, ma c’è chi è pronto a scommettere che, in caso di risultati negativi nelle prossime gare, si potrebbe ricorrere ad un cambio in corsa. L’allenatore comunque va avanti per la sua strada e, riconoscendo l’importanza della gara, ha deciso di far scendere in campo dal primo minuto Theo Hernandez, che era andato in panchina nelle ultime due. Non ci saranno tanti infortunati fra cui anche Leao e Pulisic. C’è però un ritorno importante, molto atteso. E che, tra l’altro, può cambiare le sorti del mercato di gennaio rossonero.

Torna fra i convocati, adesso è ufficiale

In Milan–Roma è tornato fra i convocati Ismael Bennacer, out da inizio settembre per un grave infortunio al polpaccio per il quale ha anche dovuto subire un’operazione. L’algerino è tornato ad allenarsi a Milanello ad inizio dicembre e, nell’ultima settimana, era tornato a lavorare in gruppo. Adesso è pronto per giocare e infatti, come annunciato da lui stesso sui social, stasera andrà in panchina e, chissà, magari si ritaglierà anche un po’ di spazio.

Tutto dipende da come andrà la partita e come si metterà. Per Bennacer sarebbe importante cominciare a mettere qualche minuto nelle gambe in vista della Supercoppa e anche dei prossimi tantissimi impegni. E qui ci leghiamo al discorso mercato: il Milan sta cercando un centrocampista ma, se l’ex Empoli dovesse dare buone risposte dal punto di vista fisico, allora si potrebbe anche rinunciare all’acquisto e puntare tutto su di lui come sostituto di Fofana e Reijnders.

Here we go again ❤️🖤 pic.twitter.com/i6HWFnXqAF — Ismaël Bennacer (@IsmaelBennacer) December 29, 2024

Le sue condizioni fisiche però non sono mai state una certezza, figuriamoci adesso che è appena tornato da un altro grave infortunio muscolare. Ecco perché il punto interrogativo resta: vedremo come andrà, a partire dal match di questa sera con la Roma.