Milan-Roma in diretta, cronaca e risultato live: formazioni ufficiali

Il Milan vuole chiudere il 2024 con una vittoria e stasera con la Roma cercherà di raggiungere l’obiettivo. Conquistare i 3 punti a San Siro è fondamentale per la classifica e anche per il morale di un gruppo che nella prossima settimana sarà in Arabia Saudita per la Supercoppa Italiana. Purtroppo i rossoneri arrivano a questa partita con alcune assenze pesanti, ad esempio quelle di Rafael Leao e Christian Pulisic.

Serie A, Milan-Roma: la cronaca della partita

Alle 20:45 l’arbitro Fabbri fischierà l’inizio del match: seguite su MilanLive.it la diretta testuale.

Le formazioni ufficiali di Fonseca e Ranieri

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Emerson Royal, Gabbia, Thiaw, Hernandez; Terracciano, Fofana; Chukwueze, Reijnders, Jimenez; Morata. A disp.: Sportiello, Torriani; Bartesaghi, Calabria, Pavlović, Tomori; Bennacer, Zeroli; Abraham, Camarda, Liberali. All.: Fonseca.

ROMA (3-5-2): Svilar; Mancini, Hummels, Ndicka; Saelemaekers, Koné, Paredes, Pisilli, Angelino; Dybala, Dovbyk. A disp.: De Marzi, Ryan; Abdulhamid, Çelik, Dahl, Hermoso, Sangaré; Baldanzi, Le Fee, Pellegrini, Zalewski; El Shaarawy, Shomurodov, Soulé. All.: Ranieri.

Arbitro: Fabbri di Ravenna.