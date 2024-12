Milan-Theo Hernandez, la resa dei conti: tra campo e mercato

Theo Hernandez è pronto a tornare a giocare dal primo minuto dopo le panchine contro il Genoa e il Verona, nel match di stasera con la Roma

Theo Hernandez si riprende il Milan. Il terzino francese, dopo due partite iniziate fuori, scenderà in campo dal primo minuto.

E’ questa la scelta di Paulo Fonseca, che ha tenuto sulle spine tifosi e giornalisti alla vigilia del match contro la Roma, non dando indicazioni in merito nel corso della conferenza stampa di Milanello. I segnali, però, li aveva mandati forti e chiari il calciatore che si era presentato al centro sportivo di Carnago nei giorni liberi, concessi dal mister, per lavorare duro.

Theo Hernandez è il primo consapevole del fatto che le sue prestazioni nell’ultimo periodo sono state davvero da dimenticare. Ma in questi ultimi giorni ha mostrato voglia di cambiare, voglia di riprendersi quello che ha perso. Paulo Fonseca è rimasto soddisfatto da quanto mostrato dal francese e così ha deciso di tornare a puntare su di lui, nonostante la condizione fisica non sia ancora buona. Difficilmente stasera ammireremo il vero Theo Hernandez, ma rivedere un calciatore che ci mette la grinta e l’atteggiamento giusto potrebbe già essere un passo importante verso la rinascita. Contro la Roma capiremo subito se qualcosa è cambiata veramente o se bisognerà aspettare ancora.

Milan-Theo Hernandez, un futuro da scrivere

Il futuro di Theo Hernandez resta ancora tutto da scrivere. Sul tavolo delle trattative di Via Aldo Rossi, ormai, c’è solo la pratica relativa al francese, dopo che il Milan ha di fatto trovato un accordo per i rinnovi di Mike Maignan, Tijjani Reijnders e Christian Pulisic, per i quali mancano solo le firme sui contratti.

Per Theo servirà ancora del tempo, ma è evidente che l’incontro che si è tenuto a Casa Milan tra l’agente e la dirigenza rossonera sia stato importante ed è servito per ribadire la volontà di andare avanti insieme. Una schiarita sul campo non potrebbe far altro che avvicinare ulteriormente le parti. Parti che non sono poi così distanti: c’è infatti la consapevolezza di Gerry Cardinale e i suoi uomini, che Theo Hernandez a prescindere da tutto, rappresenti un asset importante e il Milan non può permettersi di perderlo a zero o di venderlo ad un prezzo scontato. Il rinnovo dunque resta una priorità. Un rinnovo che avverrà a cifre importanti sui 6 milioni di euro netti a stagione con i bonus.