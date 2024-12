Pronto a firmare col Milan: 30 milioni per il colpaccio

Nuovo nome per il mercato in entrata del Milan: un rinforzo internazionale che direbbe subito sì all’approdo in maglia rossonera.

Nonostante una rosa sulla carta completa e competitiva, ricca di calciatori di esperienza internazionale, il Milan non sembra affatto pronto al salto di qualità. Lo dimostra la troppa discontinuità nei risultati della squadra di Paulo Fonseca, capace di battere rivali difficilissime come Inter o Real Madrid, ma anche di fermarsi troppo facilmente contro avversarie sulla carta ben più alla portata.

A mancare è stato anche il supporto di alcuni elementi chiave del Milan, che almeno sotto la gestione di Stefano Pioli avevano dimostrato tutto il proprio valore: basti pensare a Rafa Leao, Theo Hernandez o anche alcuni centrocampisti che non stanno rendendo come dovevano o addirittura (vedi Bennacer) sono letteralmente spariti dai radar.

Proprio a centrocampo il Milan potrebbe decidere di fare un importante investimento di mercato nel prossimo futuro. Nonostante la presenza di due leader come Reijnders e Fofana, che rappresentano l’anima centrale della squadra, urge trovare altri elementi che possano rappresentare alternative tecniche e tattiche di ottimo livello. L’ultimo nome buono per il Milan che verrà giunge dalla Bundesliga tedesca.

Il titolarissimo dello Stoccarda può sbarcare a Milanello

Il nome, lanciato dal portale web Fichajes.net, è quello di Angelo Stiller. Si tratta di un centrocampista difensivo, fino a qualche tempo fa poco conosciuto nel calcio internazionale che conta, ma che è diventato in poco tempo un titolarissimo dello Stoccarda. Classe 2001, cresciuto nel vivaio del Bayern Monaco, oggi è un punto fermo della sorprendente formazione tedesca.

Il Milan avrebbe messo gli occhi su Stiller, che andrebbe a rinforzare la linea mediana giocando da vertice basso nella squadra di mister Fonseca. Buona fisicità, elegante piede mancino, non ha propriamente il senso del gol ma allo stesso tempo denota una leadership molto importante nonostante i soli 23 anni di età.

Il cartellino di Stiller si aggira sui 25-30 milioni di euro, cifra piuttosto elevata che il Milan potrebbe investire più sul prossimo mercato estivo che in quello di riparazione ormai alle porte. In caso di partenza di uno tra Musah e Bennacer, i rossoneri potrebbero dunque virare con forza sul centrocampista tedesco nativo di Monaco di Baviera.

Non solo Stiller però: nella lista di Ibrahimovic e compagni vi sono diversi mediani, a conferma dell’intenzione di donare a Fonseca un altro centrocampista affidabile. In lizza anche Frendrup del Genoa, Bondo del Monza e Cardoso del Betis Siviglia.