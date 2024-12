Rifiuto netto che svolta il mercato del Milan: cambia tutto

Il Milan si tiene il giovane calciatore, cercato da diverse squadre in Serie A: il punto della situazione sul poliedrico elemento di Fonseca

Un po’ terzino, un po’ centrocampista. Il calciatore sta dimostrando di essere davvero poliedrico e così può tenersi il Milan.

Paulo Fonseca lo ha impiegato sia a destra che a sinistra, al posto di Emerson Royal e di Theo Hernandez. A Verona, però, Filippo Terracciano è stato schierato vicino a Youssouf Fofana a centrocampo, fornendo una prova più che sufficiente. Al tecnico portoghese è piaciuto particolarmente, tanto da essere pronto a schierarlo ancora in quella posizione: contro la Roma l’ex Lille sta pensando, infatti, a due configurazione, una prevede il doppio centravanti (Alvaro Morata con Tammy Abraham, come nel derby contro l’Inter), con Tijjani Reijnders a centrocampo; un’altra (quella ammirata a Verona, nella sfida di venerdì scorso al Bentegodi) vedrebbe l’olandese avanzato, come trequartista, e l’utilizzo in mediana di Filippo Terracciano. La possibilità di utilizzare l’ex Verona come terzino non è certo finita in soffitta ed è proprio questa duttilità che può permettere al giovane calciatore italiano di tenersi il Milan.

Milan, Terracciano scrive il suo futuro: le offerte dalla Serie Anon mancano

La prossima partita contro la Roma e poi la Supercoppa Italiana ci diranno molto del futuro di Filippo Terracciano, che oggi è un po’ più vicino a restare in rossonero.

Ma negli ultimi giorni si è fatto avanti l’Empoli per prendere il calciatore. Al momento, però, un trasferimento non è preso in considerazione dal Diavolo ma anche dallo stesso classe 2003, consapevole del fatto che la sua carriera può essere difronte ad una svolta.

Superare i prossimi esami significherebbe allontanare definitivamente l’idea di una cessione. In estate il Milan aveva avuto la possibilità di cedere Terracciano in prestito prima al Como e poi al Monza ( i brianzoli sono ancora interessati), ma non se ne fece nulla.

Lo stesso potrebbe accadere a gennaio, ma il mese sarà lungo, con il Milan che sta sondando il mercato alla ricerca di un terzino sinistro e di un centrocampista, proprio i ruoli occupati da Filippo Terracciano. Se non dovesse arrivare nessuno, il segnale sarebbe più che chiaro. Sarebbe davvero una vittoria del calciatore italiano, sul quale erano davvero in pochi a scommettere ad inizio stagione.