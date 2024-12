Ancora una volta l’Inter: i nerazzurri piombano sull’obiettivo del Milan

C’è anche l’Inter nella corsa a un obiettivo rossonero: Moncada e Ibrahimovic devono cercare di accelerare per battere la concorrenza.

Paulo Fonseca ha dichiarato che il Milan è attento per quanto riguarda il calciomercato e i tifosi sperano che arrivino almeno un paio di rinforzi. La squadra ne ha bisogno, la prima parte di stagione ha evidenziato non poche problematiche in quella che è stata la costruzione dell’organico e anche nell’applicazione delle idee di gioco dell’allenatore.

Due giocatori che si sono certamente distinti in positivo sono Youssouf Fofana e Tijjani Reijnders, titolarissimi del centrocampo. Purtroppo, alle loro spalle non ci sono state delle riserve all’altezza e loro hanno dovuto giocare praticamente sempre. Il rientro di Ismael Bennacer è molto importante e Fonseca lo ha sottolineato nella conferenza stampa alla vigilia di Milan-Roma, ma al nazionale algerino servirà tempo per riprendere ritmo partita e tornare al 100% della condizione. Aggiungere un innesto in mediana farebbe comodo per avere un reparto più completo.

Calciomercato Milan, attenzione all’Inter: le ultime news

Tra i profili che il club rossonero sta valutando c’è Samuele Ricci, in scadenza di contratto a giugno 2026 e lontano dal rinnovo con il Torino. Può essere una buona occasione, considerando che l’estate scorsa Urbano Cairo voleva circa 30 milioni di euro per la sua cessione. Senza rinnovo, c’è la possibilità di trattare un prezzo non esagerato per il trasferimento del centrocampista 23enne.

Il Milan è in agguato, ma non manca la concorrenza di società italiane e straniere. Anche l’Inter ha messo gli occhi su Ricci, essendo alla ricerca di un giocatore capace di alternarsi con Hakan Calhanoglu e di arricchire ulteriormente un reparto già molto forte. Da capire se i nerazzurri si lanceranno all’assalto già a gennaio, provando ad assicurarselo subito, o se imbastiranno un’operazione in ottica estiva.

L’ex Empoli è uno dei centrocampisti italiani più interessanti, è nel giro della nazionale di Luciano Spalletti ed è normale che le big della Serie A siano interessate a lui. Ovviamente, bisogna fare attenzione anche alle rivali estere. In Premier League sembra che Liverpool e Manchester City siano quelle più temibili. Dall’Inghilterra possono arrivare offerte economiche superiori a quelle italiane. Vedremo. Certamente la volontà di Ricci sarà molto importante.