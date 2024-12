Fonseca esonerato: “Sono fuori dal Milan”. Arriva Conceicao

Arrivano le dichiarazioni di Paulo Fonseca che spazzano via ogni minimo dubbio: finisce l’avventura al Milan. Ora tocca a Conceicao

E’ finita l’avventura di Paulo Fonseca al Milan. Manca solo l’annuncio ufficiale, ma ci ha pensato lo stesso tecnico a spazzare via ogni dubbio.

All’uscita da San Siro, l’ormai ex mister del Diavolo ha confermato l’esonero: “È vero, sono stato esonerato dal Milan. Quanto mi dispiace? È la vita, la vita è così: la mia coscienza è tranquilla perché ho fatto tutto questo che potevo”.

Le dichiarazioni nel corso della notte sono arrivate dopo il faccia a faccia avuto con la dirigenza nella pancia di San Siro. E’ stato dopo la conferenza stampa, infatti, che Giorgio Furlani e Zlatan Ibrahimovic hanno comunicato a Fonseca che la sua avventura al Milan era finita.

Milan, ecco Conceicao: un nuovo portoghese per il Diavolo

Da domani è così pronta ad iniziare quella di Sergio Conceicao, che farà il suo primo allenamento a Milanello prima di volare con la squadra in Arabia Saudita per giocare la Supercoppa Italiana. L’ex Porto si legherà al Diavolo per i prossimi sei mesi ad un milioni di euro netti a stagione. Il Milan si è inoltre riservato la possibilità di rinnovare il contratto du un ulteriore anno

Da segnalare che Fonseca ha lasciato intorno le 00.25 San Siro, qualche minuto dopo è stata la volta di Theo Hernandez. Alle 00.55, invece, è toccato a Zlatan Ibrahimovic e poi a Giorgio Furlani. Finisce così intorno all’una la lunga notte del Milan. Una notte che verrà ricordata per parecchio tempo, come l’ultima di Paulo Fonseca.