Il Milan ci prova: scambio in estate per il grande ritorno

Clamoroso colpo di scena per il mercato rossonero: scambio estivo e grande ritorno, ora la dirigenza del ‘Diavolo’ ci prova davvero

Il presente è importante ma in casa Milan lo è ancor di più il futuro. Il club di Via Aldo Rossi ha intenzione di programmare non pochi cambiamenti che potrebbero riguardare tanto l’area tecnica quanto la rosa.

Paulo Fonseca sta rischiando grosso: il suo lavoro, sin dall’arrivo a Milanello in estate, è stato oggetto di scetticismo e critiche spesso e volentieri comprensibili da parte della tifoseria. E così se l’annata milanista dovesse prendere una piega insopportabilmente brutta, allora si potrebbe tornare a parlare di esonero e cambio in corso d’opera.

E anche il suo gruppo, che di carenze in questi mesi ne ha mostrate parecchie, rischia l’ennesima rivoluzione. In estate la società di Cardinale potrebbe avanzare una clamorosa ipotesi di mercato: il ritorno di un ex, tra i più amati dai tifosi milanisti. E così può spuntare lo scambio che lascerebbe tutti a bocca aperta: ecco di chi si tratta.

Ritorno pazzesco: ecco l’offerta del Milan

Nel corso degli anni in molti hanno lasciato Milanello, lasciando un ricordo più o meno vivido nel cuore dei tifosi. Ma c’è stata una cessione che ha fatto particolarmente male, andata in scena un anno e mezzo fa: quella di Sandro Tonali.

La squalifica per calcioscommesse, un periodo buio con il Newcastle e poi il ritorno in campo. Sandro, però, in Inghilterra non sembra riuscire a rendere come atteso e anche i ‘Magpies’ se ne sono accorti. Dopo settimane fatte di rumors e indiscrezioni sul potenziale ritorno dell’idolo dei milanisti a San Siro, ora si potrebbe far largo in vista della prossima sessione estiva di calciomercato una folle idea di scambio.

La dirigenza del Newcastle non ha mai nascosto l’apprezzamento per alcuni gioielli rossoneri, soprattutto in difesa. Tra questi c’è stato Malick Thiaw che in questa stagione ha vissuto alti ma soprattutto bassi. A questo punto, dunque, la dirigenza di Via Aldo Rossi potrebbe anche pensare di provare a riallacciare i rapporti coi vertici bianconeri per tentare di discutere di un ritorno di Tonali tra sei mesi.

Un’idea che resta estremamente complicata per i costi (Tonali è stato pagato oltre 60 milioni 18 mesi fa) ma Moncada e Ibrahimovic avrebbero già chiara la strategia. Il cartellino di Thiaw, valutato intorno ai 25 milioni di euro, più un conguaglio cash vicino ai 15. Una proposta che potrebbe anche allettare il Newcastle. Intanto Tonali, che un pezzo di cuore l’ha lasciato a Milanello, sarebbe ben felice di tornare a ‘casa’.