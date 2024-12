Il Milan scippa i bianconeri: affare da favola

Affare importante per ricostruire la difesa del Milan, anticipate le concorrenti: Fonseca attende con fiducia il nuovo acquisto

In casa Milan il mercato invernale non ha mai avuto un’importanza così capillare: dalla difesa al centrocampo passando per l’attacco. I reparti da ristrutturare e cambiare sono tanti e di notevole importanza dal punto di vista tattico.

Paulo Fonseca vive un momento di crisi, sebbene ogni tanto metta in campo una squadra ordinata: ma ciò non basta risollevare il morale di una formazione che sta vivendo momenti fin troppo altalenanti. Tra Serie A e Champions League, sono stati davvero pochi i momenti esaltanti, come ad esempio la vittoria a Madrid che dato ai ragazzi di Fonseca un momento di serenità. Un momento che però è durato troppo poco.

Quindi il prossimo mercato invernale riveste un ruolo importante per non dire fondamentale: dalla prossimo finestra potrebbero arrivare innesti di qualità. Si parla molto in tal senso del difensore del Fulham Antonee Robinson che piace molto a Furlani e di conseguenza al mister portoghese.

Milan, possibile colpo dalla Premier: piace Antonee Robinson

Le situazioni delicate di Tomori, Calabria e Theo Hernandez costringono Giorgio Furlani a una profonda riflessione: occorre per forza di cose ristrutturare una delle difese meno organizzate in Serie A vista la mole di reti e occasioni avversarie incassate.

In tal senso, l’amministratore delegato rossonero, consigliato dai suoi collaboratori, ha messo gli occhi sul difensore statunitense in forza al Fulham Antonee Robinson, classe 1997 con grandi margini di miglioramento.

In questa stagione ha disputato diciotto partite contando tutte le competizioni a cui ha preso parte (oltre alla Premier League, anche le gare in EFL e con gli Stati Uniti). Tutto sommato un rendimento positivo il suo, sebbene come detto abbia ancora margini di miglioramento. Per il Fulham è un calciatore importante, da cedere soltanto a fronte di una cifra notevole. La concorrenza per il Milan non manca affatto e i milioni da spendere saranno molti.

Come riporta il giornalista Ekrem Konur, sia Liverpool che Manchester United sono su Robinson. I Red Devils, in modo particolare, vorrebbero regalare a Ruben Amorim un difensore di valore e che già conosce a menadito il campionato britannico. Vedremo come si evolverà la situazione, considerando che il mercato della Premier League è piuttosto mobile e pronto a cambiare volto quando meno ce lo si aspetta.