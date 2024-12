Lascia il Milan per 65 milioni: i tifosi sono già disperati

Il giocatore, fondamentale per il Milan, può dire addio per 65 milioni di euro: i tifosi rossoneri sono già disperati

La stagione del Milan sta vivendo di alti e bassi e, nonostante Fonseca abbia spesso dichiarato ci crederci, è un dato di fatto che i rossoneri sono già fuori dalla lotta al titolo quando siamo a metà del percorso.

Dal Milan ci si aspettava qualcosa in più quest’anno ed invece le cose non sono andate come sperava la dirigenza. Adesso, con il titolo ormai irraggiungibile, i rossoneri devono puntare ad entrare quantomeno tra le prime quattro visto che la qualificazione alla prossima Champions League garantirebbe introiti importanti. In palio ci sono ancora tanti punti ed il Milan è chiamato a disputare un 2025 del tutto diverso dall’anno che sta volgendo al termine se vuole raggiungere i propri obiettivi.

Anche in una stagione al momento non del tutto esaltante per i rossoneri, però, i tifosi hanno qualche motivo per sorridere e riguarda il rendimento di alcuni giocatori che si sono rivelati fin qui fondamentali. Tra questi vi è Tijjani Reijnders che è stato fin qui il gran protagonista della stagione rossonera, crescendo in maniera esponenziale rispetto alla passata stagione. Il centrocampista olandese ha avuto un rendimento importante e ciò non ha potuto non suscitare l’interesse dei top club europei.

Secondo quanto riportato da Fichajes.net, alcuni club si sarebbero messi sulle tracce di Reijnders e tra quelli più interessati ci sarebbe il Manchester City, pronto a mettere sul piatto un’offerta molto importante per portarlo in Premier League.

Milan, pericolo inglese per Reijnders: il City piomba sull’olandese

Tijjani Reijnders è stato fin qui fondamentale per il Milan e per Fonseca, ma le sue prestazioni hanno suscitato le attenzioni dei top club europei e ciò lo rende uno dei prezzi pregiati della prossima sessione estiva di mercato. I rossoneri non se ne priveranno a gennaio, ma sarà difficile trattenerlo per un’altra stagione, soprattutto in caso di mancata qualificazione alla prossima Champions League. Secondo Fichajes.net, l’olandese sarebbe finito nel mirino del Manchester City deciso a ricoprire d’oro sia lui che i rossoneri.

I Citizens, sui quali va ricordato pende ancora una sentenza che potrebbe portarli alla retrocessione, vogliono continuare a guardare al futuro con ottimismo ed hanno intenzione di portare a Manchester uno dei migliori centrocampisti attualmente in circolazione. Reijnders piace molto a Pep Guardiola ed il City sarebbe pronto a mettere sul piatto ben 65 milioni di euro per convincere il Milan a lasciar partire il giocatore.

Il centrocampista olandese è legato ai rossoneri da un contratto fino al 2028, ma a fronte di un’offerta importante sia per lui che per il Milan sarebbe difficile dire no. Per questo motivo, i tifosi sono già disperati e consci che, in caso di mancata qualificazione alla prossima Champions, Reijnders è destinato a lasciare il loro club. L’addio dell’olandese sarebbe un brutto colpo non solo per il Milan, ma anche per la Serie A che perderebbe l’ennesimo talento in favore di una Premier League che, come al solito, la farebbe da padrona.