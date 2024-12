Milan: cessioni bloccate, con Conceicao cambia il mercato

Con l’arrivo di Sergio Conceicao, può cambiare il calciomercato del Milan in uscita: il punto della situazione in vista di gennaio

E’ tempo di tirare fuori le ‘bolas’. Sergio Conceicao non potrà certo stravolgere il Milan, ma sicuramente proverà a tirar fuori il carattere ad una squadra che ha dimostrato di averne poca tra i suoi interpreti.

Ci si aspetta così che i veri leader del Diavolo facciano vedere di poter fare davvero la differenza. Le attenzioni, ovviamente, sono principalmente puntate su Theo Hernandez, che dopo mesi complicati è chiamato a mostrare di che pasta sia fatto. Il francese ieri ha mostrato i primi segnali di risveglio. E’ molto probabile che il calciatore sapesse già dell’esonero di Paulo Fonseca, ma serve ben altro per tornare ad essere il terzino migliore al mondo. Con Conceicao dovrà rinascere e prendersi definitivamente il Milan, diventandone davvero un leader, dentro e fuori dal campo. Può farlo, deve farlo per meritarsi il rinnovo da oltre sei milioni di euro netti a stagione. Con l’addio dell’ex allenatore del Lille, ci aspettiamo anche un Rafa Leao che faccia finalmente il salto di qualità.

Calciomercato Milan, da Tomori a Loftus-Cheek: il futuro ora può cambiare

Ma con l’arrivo di Sergio Conceicao può cambiare soprattutto il futuro di quei calciatori, che erano finiti ai margini con Paulo Fonseca.

Stiamo chiaramente facendo riferimento a Fikayo Tomori, dato per partente già a gennaio e diretto alla Juventus. Attenzione anche ad altre situazione come quelle legate a Davide Calabria e Ruben Loftus-Cheek. Entrambi potrebbero trovare più spazio con l’ex Porto, facendo magari cambiare idea alla dirigenza. Difficile, invece, che possa riuscirci Noah Okafor, con Rafa Leao che ovviamente sarà centrale nel progetto di Conceicao. Un altro calciatore, infine, che potrà avere delle possibilità di diventare un titolare in futuro è sicuramente Pavlovic. Al serbo il carattere non manca di certo, ma gli servirà comunque del tempo. Con Malick Thiaw e Matteo Gabbia, il Diavolo ha infatti trovato degli equilibri difensivi importanti.

Per quanto riguarda il mercato in entrata, bisognerà invece pazientare. L’ex Porto dovrà capire, una volta conosciuta la squadra, quali siano le principali esigenze. Un centrocampista, ad esempio, potrebbe arrivare a prescindere, con Samuele Ricci in cima alle preferenze della dirigenza, nonostante un costo non proprio basso (servono almeno 25 milioni).