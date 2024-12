Milan, ufficiale: Paulo Fonseca è stato esonerato

Il club rossonero ha confermato ufficialmente che Fonseca non è più l’allenatore della squadra. Si attende l’annuncio su Conceicao.

L’esperienza di Paulo Fonseca sulla panchina del Milan è terminata dopo il pareggio 1-1 contro la Roma a San Siro. La società ha deciso di cambiare guida tecnica e ha già scelto Sergio Conceicao.

Poco fa è arrivato il comunicato ufficiale sull’esonero di Fonseca: “AC Milan comunica ufficialmente di avere sollevato Paulo Fonseca dall’incarico di allenatore della Prima Squadra maschile. Il Club ringrazia Paulo per la grande professionalità e gli augura il meglio per il futuro“.

Milan, Fonseca sarà sostituito da Conceicao

Per un portoghese che viene licenziato ce n’è un altro in arrivo, Conceicao. Quest’ultimo, che era già tra i candidati per sostituire Stefano Pioli dopo la scorsa stagione, arriverà a Milano per le 14:30. Poi si dirigerà a Milanello assieme al suo staff per conoscere la squadra e il centro sportivo rossonero.

A BREVE L’ARTICOLO COMPLETO