Sergio Conceicao nuovo allenatore del Milan: adesso è ufficiale

Il club rossonero ha annunciato che Conceicao è il sostituto di Fonseca, esonerato proprio oggi.

A poche ore dal comunicato ufficiale dell’esonero di Paulo Fonseca, è arrivato anche quello inerente l’ingaggio di Sergio Conceicao. Sarà lui a guidare il Milan nei prossimi mesi.

Ecco la nota diramata dal club rossonero: “AC Milan comunica di aver affidato la conduzione tecnica della Prima Squadra maschile a Sérgio Paulo Marceneiro da Conceição fino al 30 giugno 2026. Il Milan rivolge un caloroso benvenuto a Sérgio e al suo staff, augurando un’esperienza ricca di successi e soddisfazioni”.

Milan, Conceicao sostituisce Fonseca: arriverà la svolta?

Stando al comunicato, il contratto di Conceicao non sarà di 6 mesi con opzione per un prolungamento. L’accordo è di un anno e mezzo. Da capire se contenga una clausola per una eventuale risoluzione anticipata a fine stagione da esercitare nel caso in cui non venissero raggiunti determinati risultati, come ad esempio la qualificazione alla prossima Champions League.

L’ex calciatore di Lazio, Parma e Inter era già nella lista del Milan quando si trattava di sostituire Stefano Pioli. Alla fine gli è stato preferito il connazionale Fonseca e lui è rimasto senza panchina, dopo aver detto addio al Porto. Nonostante alcune offerte ricevute in questi mesi, ha preferito attendere una chiamata più in linea con le sue ambizioni. È molto motivato per questa esperienza in rossonero, sa che avrà un compito molto difficile e cercherà di risollevare una squadra che ha certamente dimostrato di avere dei valori e che al tempo stesso non ha avuto costanza. Troppi alti e bassi e troppi atteggiamenti sbagliati.

Conceicao dovrà essere bravo a farsi seguire da tutto il gruppo, a essere quel condottiero per il quale tutti i calciatori sono pronti a “sputare sangue”. Non a caso, tanti tifosi sognavano l’arrivo di Antonio Conte l’estate scorsa. Vedremo se l’ex Porto saprà farsi rispettare e seguire, portando il Milan a tirare fuori tutto il suo potenziale e a rimontare nella classifica della Serie A.