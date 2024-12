Stavolta è il Milan che dice no: non si chiude lo scambio

Niente da fare il calciatore non verrà scambiato: il Milan non è per nulla propenso a questo genere di affare. Il punto della situazione

A margine di Milan-Roma, sfida andata in scena ieri sera a San Siro, le dirigenze delle due squadre hanno avuto modo di fare un punto della situazione in merito ai calciatori che ad agosto hanno cambiato maglia con la formula del prestito.

Come scritto, anche su queste pagine, i giallorossi sono più che soddisfatti di Alexis Saelemaekers e attraverso le parole di Claudio Ranieri sono usciti allo scoperto. La volontà è quella di trattenerlo nella Capitale, ma servirà trovare un accordo con il Milan, che valuta il calciatore una ventina di milioni di euro. Il parere dell’esterno sarà chiaramente determinante, ma il Diavolo tiene comunque il coltello dalla parte del manico, essendosi garantito la possibilità di rinnovargli il contratto fino al 30 giugno 2027 prima della cessione alla Roma.

Milan-Roma, niente scambio Saelemaekers-Abraham

La situazione rispetto a questa estate, però, si è un po’ ribaltata. La valutazione che i giallorossi facevano di Tammy Abraham era più alta rispetto a quella di Alexis Saelemaekers. L’inglese ha pure iniziato bene l’avventura in rossonero, diventando subito un titolare di Paulo Fonseca.

Il portoghese, nonostante diversi alti e bassi, è soddisfatto da quanto offerto da Abraham, ma per convincere il club a riscattarlo serve molto di più. Al Milan, infatti, non ritengono in linea il suo stipendio con quanto sta facendo. Prima di andare a trattare con la Roma, servirebbe dunque un accordo con l’entourage dell’inglese, ma a cifre più basse delle attuali. L’ex Chelsea percepisce più di quattro milioni di euro netti a stagione, in linea, in pratica, con i top del Milan. Troppi, dunque, per quello che di fatto è una riserva.

In questo momento, quindi, è impensabile immaginare che il Milan e la Roma possano trovare un accordo sullo scambio a titolo definitivo di Tammy Abraham e Alexis Saelemaekers. Se i giallorossi vorranno tenersi il belga dovranno dunque trattare il suo acquisto separatamente. Senza un accordo il belga tornerebbe a Milano: chissà, forse questa volta per restarci. Paulo Fonseca, d’altronde, non avrebbe voluto cederlo e sabato in conferenza stampa lo ha fatto capire, senza alcun problema. Il belga oggi, verosimilmente sarebbe un titolare di questo Milan.