Milan, Sergio Conceicao e Ibra in conferenza stampa: le dichiarazioni in diretta

Oggi giornata di presentazione per Sergio Conceicao, che sostiene la consueta conferenza stampa a Milanello: ci sarà anche Zlatan Ibrahimovic.

Dopo Milan-Roma la società rossonera ha deciso di cambiare allenatore: esonerato Paulo Fonseca, è stato ingaggiato Sergio Conceicao. Contratto fino a giugno 2026, ma con una clausola che prevede la possibilità di separarsi già al termine dell’attuale stagione. Il nuovo tecnico è arrivato lunedì a Milano, si è poi recato a Milanello per conoscere la squadra e svolgere il primo allenamento.

L’ex Porto era già stato accostato al club prima che venisse assunto Fonseca, era nella lista dei nomi considerati per sostituire Stefano Pioli. La scelta è ricaduta sul connazionale e lui è rimasto libero, in attesa di un buon progetto per tornare ad allenare. La chiamata del Milan lo ha spinto a rimettersi in gioco e adesso c’è grande attesa di vedere se riuscirà a dare una svolta al Diavolo. La prima partita sarà venerdì 3 gennaio 2025 a Riad, Arabia Saudita, contro la Juventus e sarà valida per la Supercoppa Italiana. Intanto, oggi il nuovo mister ha sostenuto la conferenza stampa di presentazione a Milanello. Di seguito vi proponiamo la diretta testuale con tutti i temi toccati e le risposte di Conceicao.

Milan, presentazione Sergio Conceicao: le parole in conferenza stampa

SUPPORTO TIFOSI – “Un piacere essere qui, un orgoglio, un passo avanti nella mia carriera e in quella del mio staff. I tifosi sono l’anima dei club, senza di loro è difficile vivere e crescere. Dobbiamo rispettare i valori e lavorare tanto per essere all’altezza del Milan. Se sono qua non è un buon segno, qualcosa non è andato bene. Non è colpa di una persona, ma di tante persone, come ha detto Zlatan. Dobbiamo riflettere, non c’è tanto tempo per lavorare per la prima partita, ma la situazione è questa. Non cerchiamo scuse e non ci lamentiamo, lavoriamo”.

CONCETTI SU CUI LAVORARE – “Ai ragazzi ho detto che possiamo cambiare sistema, però poi c’è lo spirito e la mentalità della squadra, questa non è negoziabile. La voglia, l’aggressività, la fame, dare tutto… Non è facile. Io sono uno passionale, vivo intensamente la partita e voglio che anche i giocatori siano così. Gli occhi devono brillare quando entrano a Milanello per lavorare. Ovviamente c’è anche l’organizzazione e la strategia per la partita”.

COSA NON HA FUNZIONATO AL MILAN – “Non è una sola cosa, ce ne sono di più quando succede questo. Mando un abbraccio a Paulo, che qui ha avuto bei periodi e ha fatto alcune buone partite. Non voglio entrare nei dettagli, perché non è corretto verso un allenatore serio, bravo e che conosco da tanti anni”.

DIFFERENZE DA PASSATO DA CALCIATORE – “Tutto diverso. Quando siamo giocatori pensiamo di sapere tutto di calcio, pensiamo al nostro giardino e a fare le cose in quelle due ore. Noi allenatori non dormiamo, stanotte non ho dormito. C’è lo stress di voler conoscere ogni cosa, ogni persona, tutti sono importanti, anche il magazziniere e il giardiniere. I tempi sono corti, venerdì c’è la Supercoppa”.

COSA L’HA CONVINTO – “È stato tutto molto veloce. Sto allenando una delle migliori squadre del mondo a livello storico. Non potevo dire di no, anche se avevo altre situazioni che rispetto. Ho scelto subito il Milan quando ho avuto questa possibilità”.

APPROCCIO ALLA SQUADRA – “Dipende dalla situazione. Non devo cambiare, ho 50 anni, cambiare ora è difficile. Faccio questo mestiere da 13 anni e non ho cambiato il mio modo di fare. Sapranno sempre di avere a che fare con una persona diretta. Questa è la gestione del gruppo. Abbiamo la fiducia di fare un buon lavoro. Dobbiamo fare risultati”.

TIPO DI GIOCO – “Io vado avanti con le mie convinzioni sul lavoro e sul sistema. La base è sulla nostra squadra, sui nostri principi, anche se poi c’è anche una strategia in relazione agli avversari. Per me è il calcio è molto semplice, c’è una porta in cui fare gol e l’altra in cui non prenderlo. Per me il calcio dominante è fare gol, il tiki taka è mettere il pallone dentro”.

ANDARE IN CHAMPIONS LEAGUE – “Faremo di tutto, dobbiamo lavorare tanto”.

INFORTUNATI – “Non ci sono scuse, lavoro con chi c’è. Lotteremo per vincere ogni partita”.

Le dichiarazioni di Zlatan Ibrahimovic

PRESENTAZIONE – “Ringrazio Fonseca per quello che ha fatto e per la persona che è. L’esonero è avvenuto perché non c’è stata continuità di risultati. Chiedo scusa a Paulo e ai tifosi per aver mandato Paulo in conferenza stampa, è stato un errore. Non saremo soddisfatti finché non raggiungeremo i nostri obiettivi. La Supercoppa Italiana è un obiettiva. La responsabilità non è solo dell’allenatore, è condivisa da tutti. Il Milan è sempre preparato per il prossimo step, non ci sono sorprese. Ora presentiamo Sergio Conceicao, tutti sanno chi è. Lo abbiamo scelto perché è una persona molto diretta, ha carattere, ha vincente. Ha fatto bene in passato, ha già idee e obiettivi chiari. Ieri è arrivato e ha voluto subito allenare la squadra, vogliamo metterlo nelle migliori condizioni possibili”.

