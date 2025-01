Conceicao lo vuole a Riyad: raggiungerà il Milan domani

Il nuovo allenatore del Milan lo vuole con la squadra: volerà a Riyad nella giornata di domani, decisione a sorpresa

Sergio Conceicao è arrivato da pochi giorni e si è subito inserito nel contesto. Sa già bene cosa serve a questa squadra: indicazioni tecniche e tattiche sì, ma soprattutto una scossa dal punto di vista mentale. Senza di quella, sarà difficile arrivare alla svolta necessaria per rendere accettabile questa stagione. E c’è anche il mercato aperto: è una grande occasione per aiutare il nuovo tecnico e, soprattutto, riportare un po’ di entusiasmo a tutto l’ambiente.

Conceicao sta spingendo molto sull’importanza del gruppo e dell’unione dello spogliatoio. Il suo diktat è molto chiaro e lo ha enunciato senza giri di parole nella conferenza stampa di presentazione. Il tecnico portoghese vuole avere tutto sotto controllo ma soprattutto vuole che la squadra sia unita, ed è per questo che, nelle ultime ore, come riportato dal giornalista Alessandro Jacobone, ha fatto una importante e netta richiesta ad un elemento della rosa. Che, nella giornata di domani, quindi alla vigilia della partita contro la Juventus, raggiungerà il gruppo.

Milan, vola a Riyad: raggiungerà la squadra domani

Solo tre giocatori non prenderanno parte alla spedizione araba: Okafor e Chukwueze per i recenti infortuni, mentre il terzo è, ovviamente, Alessandro Florenzi, out da agosto per un grave infortunio al ginocchio. Il terzino è al lavoro per recuperare nel più breve tempo possibile ma il suo ritorno in campo, probabilmente, lo si rivedrà solo verso fine stagione. Florenzi è da sempre un leader dello spogliatoio e negli ultimi mesi ha sempre fatto sentire la sua presenza.

E ora lo farà anche in Arabia Saudita per questa Supercoppa. A volerlo con il gruppo è stato proprio Conceicao, che ha chiesto e ottenuto di farlo arrivare nel ritiro di Riyad. L’ex terzino della Roma sarà in Arabia nella giornata di domani: starà insieme alla squadra in quella che sarà una giornata di vigilia molto calda. Il Milan deve provare a fare risultato ad ogni costo: è importante lanciare subito un messaggio e battere la Juventus in semifinale sarebbe un ottimo inizio di avventura per Conceicao, ma soprattutto una iniezione di fiducia niente male per il prosieguo della stagione. Non sarà per niente semplice ed è per questo che il tecnico chiede l’aiuto e l’appoggio di tutti: della società ma anche dei leader, e quindi anche di Florenzi, che sarà allo stadio e resterà vicino ai suoi compagni in queste caldissime ore.