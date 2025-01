Milan-Berardi: si può, scelto il sacrificato in casa rossonera

Domenico Berardi può vestire il rossonero del Milan nel corso del calciomercato di gennaio. Ecco il calciatore pronto a fargli spazio

Il tanto atteso salto in una big non è mai arrivato per Domenico Berardi, che dopo tantissimi anni a livelli altissimi, si è ritrovato a giocare in Serie B con la maglia del Sassuolo.

L’estate scorsa sarebbe potuto essere il momento giusto per cambiare maglia, con la retrocessione dei neroverdi, ma l’infortunio al tendine d’Achille ha bloccato proprio tutto. Il 30enne di Cariati si è rivisto in campo solamente ad ottobre e da quel momento il Sassuolo di Fabio Grosso non ha praticamente più perso. I neroverdi con lui in campo hanno sempre vinto, tranne che con il Pisa di Pippo Inzaghi.

Domenico Berardi in questo momento sta segnando poco, ma si è specializzato negli assist che sono ben dieci. L’attaccante esterno sta comunque dimostrando di star bene e di essere pronto a tornare a giocare in Serie A, magari finalmente in una big. Le squadre interessate a lui non mancano di certo: negli ultimi giorni si è fatto avanti soprattutto l’Atalanta che cerca rinforzi in attacco per continuare a sognare lo Scudetto. Il giocatore, però, piace anche alla Juventus, alla Fiorentina e può essere un’idea per Milan.

Calciomercato Milan, via Chukwueze: ecco Berardi

Il colpo Domenico Berardi potrebbe decollare solo a determinate condizioni economiche. L’inserimento di alcuni giocatori nella trattativa potrebbe certamente favorirla.

Ma a prescindere dea questa eventualità, serve che qualcuno gli faccia spazio e chiaramente il maggiore indiziato è Samu Chukwueze, che gioca nel suo ruolo. L’avventura del nigeriano non è riuscita a decollare e dopo una stagione e mezza, il bilancio non può che essere negativo. Al Milan stanno seriamente pensando di poterlo cedere. Occorre la giusta offerta che potrebbe arrivare dalla Premier League: l’ex Villarreal d’altronde piace tanto all‘Aston Villa, ma non si possono escludere altre piste. In Inghilterra interessa anche al West Ham, ma attenzione alla possibilità di vederlo in Arabia Saudita o in Turchia, con Galatasaray e Besiktas in prima linea. Un’eventuale cessione di Samu Chukwueze, potrebbe dunque aprire le porte a Domenico Berardi, che in passato era uno degli obiettivi di Stefano Pioli, che lo avrebbe voluto nella sua squadra. Ricordiamo che l’attuale accordo giocatore classe 1994 con il Sassuolo scadrà il 30 giugno 2027.