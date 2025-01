Conceicao lo ha già chiesto ad Ibrahimovic: super colpo dal Porto

Conceicao pensa alla Supercoppa ma con un occhio anche al mercato: c’è un giocatore che vorrebbe avere di nuovo con sé

Inizia l’era Sergio Conceicao per il Milan. L’esonero di Paulo Fonseca ha lasciato tutti un po’ perplessi per modi e tempi, ma la classifica parla chiaro e un cambio tecnico era inevitabile. Inoltre, la sensazione è che l’ex Porto sia una scelta giusta dal punto di vista tecnico perché le caratteristiche della rosa si sposano bene con la sua idea di calcio. E per di più c’è il mercato di gennaio che arriva in soccorso e la dirigenza può aiutare il nuovo tecnico con qualche rinforzo.

Conceicao nella conferenza stampa di presentazione è stato molto chiaro in merito: l’idea è prima quella di conoscere a fondo la rosa, di lavorare con i giocatori il più possibile e poi fare le proprie valutazioni e richieste. Si parlava molto dell’arrivo di un centrocampista ma il rientro di Bennacer e con l’opzione Terracciano potrebbero cambiare la situazione. Tutto però dipende dalle condizioni dell’algerino: se non dovesse dare garanzie dal punto di vista fisico, allora si potrà intervenire. Necessario è anche un acquisto un difesa, soprattutto se Tomori dovesse andare alla Juventus. Potrebbe servire anche un nuovo esterno d’attacco: Chukwueze può andar via se dovessero arrivare offerte interessanti, a quel punto il Milan avrebbe il budget per un innesto.

Conceicao spinge per Galeno al Milan, i dettagli

Conceicao in questi anni al Porto non ha solo portato risultati e trofei, è riuscito anche a valorizzare tanti talenti. Uno dei più importanti è Luis Diaz, ceduto poi al Liverpool per cifre mostruose. C’è un altro giocatore che è cresciuto molto sotto la sua guida e che la scorsa estate poteva arrivare in Italia, alla Juventus. L’affare però non è andato in porto e ora col suo arrivo al Milan si potrebbero aprire nuovi scenari.

Il giocatore in questione è Galeno, esterno brasiliano di altissimo livello. Difficile portarlo a Milano in questa sessione di gennaio ma lo scenario potrebbe cambiare a giugno. Se Conceicao dovesse raggiungere l’obiettivo Champions League, e quindi guadagnarsi il rinnovo di contratto, la società potrebbe regalargli un acquisto importante. E Galeno lo sarebbe. C’è però un problema: lui ha dato il meglio di sé da esterno a sinistra, in quello che è attualmente il ruolo di Rafael Leao, uno dei giocatori più importanti della rosa. Galeno in realtà potrebbe giocare anche a destra, ma non è la sua posizione ideale. Attenzione quindi a possibili scenari importanti in estate, ma c’è tempo e modo per pensarci. Adesso testa al presente e alla Supercoppa.