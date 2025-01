Svelata la paura di Hamilton, rivelazione che sorprende

Nel giorno in cui Lewis Hamilton diventa formalmente un nuovo pilota della Ferrari emerge un sorprendente retroscena che lo riguarda

Il 1 Gennaio 2025 è una data destinata a entrare di diritto nella storia della Ferrari e della Formula 1. Con l’inizio del nuovo anno infatti è diventato effettivo il passaggio di Lewis Hamilton alla Ferrari, già annunciato ufficialmente lo scorso febbraio.

Da ieri, di fatto, Hamilton è il nuovo pilota della Ferrari, scuderia con la quale ha firmato un contratto biennale fino al 2026, sostituendo Carlos Sainz passato alla Williams. L’attesa dei tifosi ora è tutta per il debutto di Hamilton in pista con la Ferrari che dovrebbe avvenire già a Gennaio in un test privato a Fiorano con una monoposto che ha gareggiato negli anni scorsi.

In attesa di esordire, Hamilton si è già recato più volte a Maranello per prendere confidenza con le strutture del team e con tecnici e ingegneri che realizzeranno la monoposto per il Mondiale 2025. Al contempo, Lewis sta prendendo anche lezioni di italiano, particolare ulteriore che certifica come voglia farsi trovare pronto per la nuova esperienza che lo attende.

Hamilton, che retroscena: ha una vera e propria fobia

Del resto, non si diventa sette volte campioni del mondo di Formula 1 a caso. Nel suo decennio in Mercedes, Hamilton ha vissuto in simbiosi con il team, contribuendo ai successi della scuderia diretta da Toto Wolff non solo con le vittorie in pista ma anche con un ruolo attivo e sempre presente allo sviluppo della monoposto.

A confermarlo è stato Andrew Shovlin, il direttore tecnico della Mercedes che, in un’intervista al New York Times, ha raccontato di come Hamilton abbia sempre agito per motivare il team a dare sempre il massimo. Un atteggiamento che per Shovlin è scaturito da quella che è una vera e propria fobia per il pilota.

“Non ci sono altri piloti come lui – si legge nelle dichiarazioni di Shovlin riprese da FormulaPassion – Lewis ha una sua propria caratteristica, quasi una fobia di perdere che indirizza la sua etica del lavoro. Questo è un bene per la squadra perché così si spinge senza sosta e si punta sempre a migliorare. E’ un aspetto che porta tante motivazioni all’interno del team. Lavorare con lui è divertente, è un pilota che si impegna molto per il successo.”

Un’etica del lavoro che Hamilton porterà certamente alla Ferrari, scuderia che ha scelto per provare a rivincere il Mondiale a cinque anni dall’ultimo trionfo datato 2020 che ha preceduto il poker di Verstappen. Intanto, in attesa dei test iniziali in pista con la Ferrari, sappiamo già che Hamilton guiderà per la prima volta la nuova monoposto 2025 in occasione dei Test ufficiali previsti in Bahrain dal 26 al 28 febbraio. Il Mondiale di F1, invece, comincerà con il GP di Australia il prossimo 16 marzo.