Milan-Juventus, c’è il dubbio… Conceicao: l’allenatore potrebbe non esserci

Sergio Conceicao è in dubbio per la partita di questa sera contro la Juventus in Supercoppa, cosa è successo e dettagli

Il Milan ha iniziato un nuovo progetto dopo quello fallimentare di Paulo Fonseca. Purtroppo la cosa non ha funzionato ma le colpe dell’allenatore sono relative: grosse, grossissime responsabilità sono state della dirigenza in primis e poi anche dei giocatori, che adesso non hanno più scuse né alibi. La società ha deciso di intervenire e, come sempre in questi casi, a pagare è stato il tecnico portoghese, sostituito dal connazionale Sergio Conceicao.

Il primo Milan del nuovo allenatore si vedrà per la prima volta questa sera contro la Juventus nella semifinale di Supercoppa Italiana. La prima si è giocata ieri e a spuntarla è stata l’Inter sull’Atalanta: due a zero il risultato finale con la bellissima e sorprendente doppietta di Dumfries. I nerazzurri ora aspettano la vincente dell’altra semifinale per scoprire chi dovranno sfidare nell’ultimo atto, in programma il prossimo sei gennaio. Per i rossoneri è un’opportunità enorme per giocarsi il derby e provare a vendicare, per quanto possibile, lo Scudetto della stella vinto proprio nella stracittadina nella scorsa stagione. Sarebbe tra l’altro una partita speciale per Conceicao, che si ritroverebbe contro subito la sua ex squadra da calciatore. Ma prima bisogna pensare alla Juve e il tecnico portoghese è… in dubbio.

Sergio Conceicao ha ancora la febbre

Ieri Conceicao è intervenuto in conferenza stampa come di consueto nei giorni di vigilia. In risposta ad una domanda di un giornalista, il tecnico ha rivelato di aver trascorso la notte con la febbre e di essere molto raffreddato. La febbre, a quanto pare, non gli è ancora passata del tutto e per questo, come riportato da Claudio Raimondi durante Sportmediaset, la sua presenza questa sera è a rischio.

Ovviamente Sergio farà di tutto per esserci e sembra davvero difficile pensare che non sarà in panchina nel giorno del suo debutto, per di più in una partita così importante come una semifinale di Supercoppa Italiana contro la Juventus. Ma vedremo cosa accadrà nelle prossime ore visto che non è una cosa che dipende solo da lui. Se non dovesse farcela, pronti eventualmente i suoi collaboratori, João Costa e Siramana Dembele, a sostituirlo in panchina. In ogni caso, è molto probabile che alla fine Conceicao sarà regolarmente a bordo campo a guidare i suoi in questo nuovo ed entusiasmante inizio. Con la speranza di cominciare con una vittoria per dare subito carica ed energia a tutto l’ambiente.