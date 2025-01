Nuovo anno, nuovo Theo Hernandez: primo esame contro la Juventus

Le ultime notizie relative al Milan: occhi puntati su Theo Hernandez, chiamato a dare segnali importanti già contro la Juventus

Sono stati giorni non facili per Theo Hernandez. Il terzino francese ha avuto i riflettori puntati addosso per le prestazioni sottotono fornite e per le scelte di Paulo Fonseca, che contro il Genoa e il Verona ha deciso di mandarlo in panchina.

Scelte che chiaramente hanno fatto discutere. Poi, con la Roma, il ritorno dal primo minuto. Non sappiamo che rapporto ci fosse tra il giocatore e il tecnico portoghese, ma è curioso che Hernandez abbia iniziato a mostrare i primi segnali di risveglio proprio nel match in cui di fatto Fonseca ha allenato da esonerato. I sorrisi, mostrati negli ultimi giorni sui social, a testimonianza di una ritrovata serenità, hanno poi scatenato i tifosi.

Sono tutti indizi che fanno ben sperare e che fanno pensare che presto rivedremo il vero Theo Hernandez. La partita di stasera ci farà capire se i segnali ricevuti erano veri o sono stati solo un’illusione. Se si dovesse rivedere quel giocatore abulico e senza voglia, vorrebbe dire che il problema è più grave del previsto, ma Sergio Conceicao non ha avuto alcun dubbio sul puntare su di lui. Nessun ballottaggio, nessuna pretattica: a conferma che i segnali in allenamento sono stati più che positivi.

Milan, rinnovo Theo Hernandez: il punto della situazione

La prova, come detto, l’avremo stasera nel match contro la Juventus. Il Milan ha bisogno del vero Theo Hernandez per tornare grande, per tornare a sognare.

Allo stesso tempo il francese ha deciso di sposare il progetto rossonero e ha voglia di continuare a giocare e a difendere i colori del Diavolo. Contro i bianconeri indosserà anche la fascia da capitano, visto la panchina di Davide Calabria.

Serve tornare alla normalità in campo per poi mettere nero su bianco sul nuovo contratto. La fumata bianca, d’altronde, non è così lontana e l’incontro di metà dicembre a Casa Milan ha avvicinato le parti. Il club ha sempre ritenuto Theo un giocatore importante, un asset fondamentale, e non ha mai pensato di perderlo a zero. Il rinnovo, dunque, è sempre stata una priorità. Il Diavolo è consapevole che servirà un contratto sostanzioso, da almeno sei milioni di euro netti con i bonus per blindare il giocatore che piace a Real Madrid, Psg e Bayern Monaco.