Tradisce il Milan a giugno: se ne va alla Juve

La Juventus continua a guardare in casa Milan e, dopo Kalulu preso in estate e Tomori trattato in questi giorni, è sulle tracce di un altro rossonero.

Il calciomercato ha ufficialmente aperto i battenti e sono molte le trattative in atto tra i vari club per provare a trovare i giusti rinforzi in vista della seconda parte di stagione.

In casa Milan si pensa anche a quelle che potrebbero essere le mosse in vista della prossima stagione con Sergio Conceicao che è costantemente in contatto con la dirigenza per cercare di trovare quelle pedine fondamentali per il miglioramento della rosa. Nel frattempo, però, i rossoneri devono fare i conti con quelle che sono le possibili partenze dei calciatori in scadenza di contratto. Uno di loro è corteggiato dalla Juventus che potrebbe mettere a segno un importante colpo a zero dalla squadra rossonera.

Calciomercato, la Juventus affonda il colpo in casa Milan

Davide Calabria, stando a quanto affermato da Matteo Moretto su X, sarebbe finito nel mirino della Juventus in vista della prossima stagione. Il terzino destro piace molto al club bianconero che potrebbe mettere una nuova pedina sulla fascia destra andando a pescare di nuovo dal Milan.

Le trattative per il rinnovo del contratto del calciatore con il Milan sono ferme da tempo con il club che ha praticamente deciso di salutarlo a costo zero. Poco utilizzato da Paulo Fonseca, l’ormai ex capitano del Milan lavorerà per provare a convincere Sergio Conceicao a puntare su di lui in vista della seconda parte di stagione e far cambiare idea alla società.

Al momento però appare difficile che il terzino italiano possa riallacciare i contatti con il club per parlare di rinnovo considerato il fatto che ha sempre chiesto la conferma dell’attuale stipendio (intorno ai 2 milioni di euro) considerato eccessivo dalla dirigenza rossonera. Sulle sue tracce ci sono diverse squadre, dalla Roma al Galatasaray, finendo al Como che stanno pensando al possibile colpo a zero a giugno o di chiudere l’affare già in anticipo a gennaio.

La Juventus al momento starebbe osservando la situazione, pronta a chiudere il colpo qualora dovessero presentarsi delle condizioni favorevoli. Nel frattempo prosegue la trattativa per Tomori con il centrale inglese che però potrebbe decidere di restare considerato il cambio di allenatore che potrebbe andare a riscrivere le gerarchie per quello che riguarda la difesa del Milan.