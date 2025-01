Chi è Almugera Kabar, l’ultima idea del Milan per la fascia sinistra: tutto quello che c’è da sapere

Il Milan ha messo nel mirino Kabar, esterno del Borussia Dortmund: chi è, ruolo e caratteristiche dell’obiettivo rossonero

L’ultima idea di mercato per questo mese di gennaio arriva dal Borussia Dortmund: si tratta di Almugera Kabar, finito nel mirino dei rossoneri secondo quanto riportato da Manuele Baiocchini. Sarebbe un acquisto in pieno stile RedBird: un giovane interessante che può, tra l’altro, fare la spola fra la prima squadra e il Milan Futuro, la squadra di Serie C che ha bisogno di rinforzi per conquistare l’obiettivo salvezza.

Kabar è un talento molto interessante del Borussia Dortmund, cresciuto nel settore giovanile giallonero, che è da sempre una certezza quando si tratta di giovani. Il suo contratto è in scadenza a giugno 2026 e questo lo rende accessibile dal punto di vista del prezzo: potrebbero bastare pochi milioni per strapparlo ai tedeschi e portarlo in Italia. Kabar è un terzino sinistro, che può giocare però anche in posizioni più avanzate: l’idea dei rossoneri potrebbe essere quella di fare di lui il vice Theo Hernandez, da sempre un punto debole della rosa. Ma di che giocatore si tratta? Scopriamolo insieme.

Chi è Kabar del Borussia Dortmund, ruolo e caratteristiche

Nonostante la giovanissima età, il Borussia Dortmund, come fa sempre, non si è fatto problemi a portarlo spesso in prima squadra: Nuri Sahin, il tecnico dei gialloneri, lo ha voluto per la maggior parte di questo inizio di stagione con i grandi: quattro le presenze con la squadra B del Borussia Dortmund, che gioca in terza serie tedesca, tre quelle con la prima squadra ma tantissime convocazioni.

Kabar è un terzino di grande spinta e fisicità, di piede mancino, che è molto abile nell’attaccare ma anche a difendere. Per caratteristiche ricorda proprio Theo Hernandez per certi versi, e con ampi margini di miglioramento. Di origini libanesi, è di nazionalità tedesca, e sembra promettere davvero molto bene per il futuro. Non è un caso che il Borussia Dortmund, fra i migliori club al mondo per la crescita dei talenti, ha deciso di dargli subito spazio di comune accordo con l’allenatore. Insomma, il talento è indiscutibile e per il Milan potrebbe essere un ottimo affare: sempre in ottica futura però e non per il presente. Vedremo se la trattativa andrà a buon fine già in questa sessione di gennaio o se, invece, si preferirà aspettare ancora un po’, così da diminuire ancora di più la scadenza del suo contratto. Su di lui, ovviamente, ci sono anche gli occhi attenti di altre squadre, in particolare della solita Premier League.