Il Milan lo prenota dal Napoli, il colpo si chiude a giugno

Nuova idea in casa Milan per il mercato di giugno: nel mirino l’attaccante del Napoli, che cambierà squadra a fine stagione

La nuova era in casa Milan è iniziata. Ieri il debutto contro la Juventus in semifinale di Supercoppa Italiana per Sergio Conceicao, subentrato a Paulo Fonseca dopo il pareggio contro la Roma. I rossoneri hanno voluto dare una scossa a tutto l’ambiente, in primis allo spogliatoio, altamente responsabile (insieme alla dirigenza) del fallimento del precedente percorso. Ora non ci sono più scuse né alibi: si riparte dall’ex Porto, e magari con qualche colpo di mercato.

Gennaio è iniziato e questo significa che è tempo anche di calciomercato. Il Milan dovrà fare un po’ di acquisti se vuole davvero sistemare le cose e tornare in corsa per il quarto posto in classifica e quindi per la Champions League. Inoltre, i rossoneri hanno la possibilità di qualificarsi direttamente agli ottavi dell’attuale torneo, e questo sarebbe un gran risultato considerando che è cominciato con le due sconfitte contro Liverpool e Bayer Leverkusen. Insomma, c’è da fare mercato: se RedBird vuole dimostrare che l’ambizione c’è, bisogna investire adesso. Con un occhio, magari, anche a qualche affare da impostare per la prossima stagione: c’è un giocatore che potrebbe fare al caso dei rossoneri, e arriva dal Napoli.

Dal Napoli al Milan, l’ultima idea dei rossoneri

Non ha trovato molto spazio fino ad oggi con Antonio Conte in azzurro ma nell’ultimo turno di campionato è stato decisivo per tre punti pesantissimi contro il Venezia, in un match che si stava mettendo male. Si tratta di Giacomo Raspadori, ex attaccante del Sassuolo, in Campania ormai da tre stagioni. Lo aveva voluto Spalletti, e alla fine si era rivelato decisivo anche per la vittoria dello Scudetto di un anno fa.

Raspadori potrebbe partire già in questo gennaio con la Juventus e non solo che avrebbero mostrato interesse. Il Napoli però potrebbe anche decidere di tenerlo fino a fine stagione per evitare di dover acquistare per forza un sostituto, ecco quindi che si profila un altro scenario: l’attaccante potrebbe partire a giugno e a quel punto il Milan potrà inserirsi. Perché? Se Conceicao dovesse restare, l’idea di passare ad un sistema con due attaccanti potrebbe essere concreta: a quel punto Raspadori diventerebbe una buona occasione nel ruolo di seconda punta, magari di fianco ad un altro centravanti di peso (che, con Morata o senza, dovrà essere per forza acquistato). Insomma, vedremo cosa succederà ma Raspadori, italiano e talentuoso, può diventare una buona soluzione anche per il Diavolo.