La situazione è precipitata, salta l’affare per il Milan

Ci sono dei riscatti che sono ancora in discussione e bisognerà attendere dei mesi: intanto un giocatore di proprietà rossonera è al centro di una questione.

Il Milan ha ceduto più giocatori in prestito nel corso dell’ultima sessione estiva del calciomercato e spera di incassare un buon gruzzoletto di denaro con le loro cessioni definitive. C’è chi si sta distinguendo in positivo e potrebbe effettivamente dire addio per sempre alla maglia rossonera. Altri hanno un futuro più incerto.

Hanno buone chance di essere riscattati Pierre Kalulu (Juventus), Yacine Adli (Fiorentina), Devis Vasquez (Empoli) e Tommaso Pobega (Bologna). Con le loro vendite il club rossonero andrebbe a ricavare oltre 30 milioni di euro. C’è anche Lorenzo Colombo che spera di convincere l’Empoli a comprarlo per 7 milioni, cifra che andrebbe ad aumentare il “bottino” in via Aldo Rossi. Impossibile, invece, che l’Alaves spenda la stessa cifra per Luka Romero: l’ex Lazio potrebbe cambiare squadra durante il mercato invernale. Alexis Saelemaekers sta facendo bene a Roma, però il suo è un prestito secco e se vorrà rimanere nella capitale dovrà essere imbastita una nuova trattativa tra le parti.

Calciomercato Milan, Pobega nel mirino: non può sbagliare

Ultimamente Pobega non ha fatto parlare di sé solo per alcune buone prestazioni e per i due gol segnati contro Juventus e Torino. Il centrocampista triestino è stato anche protagonista di due espulsioni contro Lazio ed Hellas Verona. Situazioni che ovviamente hanno danneggiato la squadra, sconfitta in entrambe le partite. Degli errori che il giocatore ha pagato a caro prezzo e di conseguenza anche i suoi compagni.

Vincenzo Italiano ha dato molta fiducia a Pobega da quando è tornato dall’infortunio che ne ha condizionato la prima parte di avventura in maglia rossoblu. Nelle ultime sette partite tra Serie A e Coppa Italia lo ha sempre schierato titolare. È rimasto un po’ deluso dai cartellini rossi che ha subito tra il 24 novembre e il 30 dicembre 2024. Il calciatore dovrà imparare a gestire meglio alcune situazioni ed evitare determinati errori. Per convincere il Bologna a riscattarlo a fine stagione deve fare un salto di qualità sotto ogni punto di vista.

Da ricordare che il club emiliano vanta un’opzione di acquisto da 12 milioni di euro. È la stessa cifra che decise di non spendere per riscattare Saelemaekers nonostante l’ottima stagione in Emilia, ma su tale scelta ha influito il pensiero di Italiano, che preferiva un altro tipo di esterno. Con Pobega potrebbe finire diversamente.