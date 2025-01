Ha deciso, raggiunge Conceicao al Milan in estate: che colpo

Un calciatore portoghese sarebbe ben felice di venire a giocare a Milano agli ordini di Conceicao: senza rinnovo può essere un colpo a prezzo non folle.

Sergio Conceicao è arrivato al Milan con la convinzione di poter fare i risultati che gli sono stati chiesti e di garantirsi così la permanenza anche per la prossima stagione. Nel suo contratto in scadenza a giugno 2026 è prevista una clausola che consente alla società di effettuare una risoluzione anticipata al termine di questa stagione. L’allenatore portoghese ha ben chiara la sua missione ed è motivato ad avere successo sulla panchina rossonera.

In questa sessione invernale del calciomercato spera di ottenere almeno un paio di rinforzi che lo possano aiutare nella rimonta verso la zona Champions League. Conquistare la qualificazione alla massima competizione UEFA per club era l’obiettivo minimo stagione del Milan, che però in Serie A si è ritrovato ad avere un cammino incredibilmente negativo, con tanti punti persi anche contro avversarie sicuramente alla portata. Per dare una mano al nuovo tecnico, la dirigenza potrebbe prendere qualche innesto.

Calciomercato Milan, nuovo esterno per Conceicao

Conceicao nella partita contro la Juventus è partito con il modulo 4-3-3, passando poi al 4-4-2 nel secondo tempo quando ha inserito Tammy Abraham a fianco di Alvaro Morata. Nei suoi piani gli esterni titolari dovrebbero essere Christian Pulisic a destra e Rafael Leao (assente sabato) a sinistra. Ma c’è un problema di alternative, dato che Noah Okafor e Samuel Chukwueze non danno le garanzie necessarie.

In questi giorni stanno circolando diversi nomi di esterni che potrebbero fare comodo a Conceicao. Tra questi c’è Francisco Trincao, 25enne portoghese in forza allo Sporting CP e autore in questa stagione di 7 gol e 11 assist in 28 presenze. È mancino e predilige agire sulla fascia destra. Ha un passato anche nel Barcellona, che nel 2020 investì circa 30 milioni di euro per comprarlo dal Braga. In maglia blaugrana non ha impressionato e un anno dopo è stato ceduto in prestito al Wolverhampton, dal quale è rientrato per essere prestato proprio allo Sporting: a Lisbona ha convinto ed è stato riscattato. Investimento da circa 10 milioni tra prestito oneroso e riscatto.

Con l’attuale maglia ha messo assieme 30 gol e 25 assist in 128 partite. Ha un contratto che scade a giugno 2026 e senza rinnovo può diventare un’occasione davvero interessante. Lo Sporting non sembra intenzionato a cederlo durante questa sessione invernale del calciomercato, più probabile una partenza in estate. 20-25 milioni potrebbero bastare per il suo cartellino.