Vlahovic al Milan: ecco perché è la soluzione giusta per tutti

Dusan Vlahovic è sempre più destinato a lasciare la Juventus. Il Milan potrebbe davvero essere la soluzione più giusta per tutti

La prestazione con il Milan non è stata certamente esaltante, tanto da finire nuovamente nel mirino della critica. Dusan Vlahovic è così finito sotto i riflettori ancora una volta per una prova da dimenticare.

Molti tifosi della Juventus lo hanno abbandonato e nell’ultimo periodo è stato preso di mira anche allo stadio, ma soprattutto sui social. Nonostante le mille difficoltà, i gol segnati in stagione fino a questo momento sono stati tredici, oltre a due assist. Un bottino non da poco per il serbo, che continua chiaramente a far gola a moltissimi club.

Ma il suo prezzo non può certo essere basso. La Juventus difficilmente lo venderebbe per meno di 40 milioni. Un prezzo in realtà non elevato, ma solo perché il suo contratto scade fra meno di un anno e mezzo, il 30 giugno 2026. Fino a poco tempo fa le richieste sarebbero state certamente più alte. Ora la Juve non vede l’ora di venderlo, conscia del fatto che il rinnovo è praticamente impossibile. Vlahovic ha uno stipendio altissimo da oltre dieci milioni di euro netti a stagione e non ha alcuna intenzione con i bianconeri di rinunciare a qualcosa.

Milan-Vlahovic, un affare solo a certe cifre

E’ evidente che tali cifre sono fuori portata per il Milan, così come per qualsiasi squadra italiana. Psg, Bayern Monaco e soprattutto top team di Premier League possono guardare al suo acquisto. Al momento, però, non si registra nulla di concreto.

Allo stesso tempo, abbiamo visto come tantissimi attaccanti che hanno lasciato la Serie A per approdare in Inghilterra, abbiano faticato ad imporsi. Basti pensare a Joshua Zirkzee o a Romelu Lukaku. Ecco perché lasciare l’Italia potrebbe non essere la scelta più giusta e in questo momento l’unica squadra in Serie A che può davvero accogliere Vlahovic è il Milan. Chiaramente servirebbe un grosso sacrificio da parte del calciatore, chiamato a rinunciare a buona parte dello stipendio, accettando di percepire quanto Rafa Leao e gli altri campioni del Milan.

Poi servirebbe un sacrificio anche da parte della proprietà rossonera. Un’offerta importante per convincere la Juventus, che però non può tirare troppo la corda vista la durata del contratto del serbo. I rapporti tra il Diavolo e i bianconeri, però, sono più che ottimi e le pedine da inserire non mancherebbero per far decollare eventualmente la trattativa.