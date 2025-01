Affare solo rimandato, il Milan lo prende a luglio

Le recenti notizie non hanno spaventato il Milan: la società rossonera lo vuole ancora e ci proverà seriamente in estate, i dettagli

Il Milan lavora per il presente ma anche per il futuro. Difficile a gennaio fare un certo tipo di operazioni: nessuna squadra, a metà stagione, vuole liberarsi dei propri giocatori migliori. Più facile, invece, farlo in estate. Ed è quello l’obiettivo del club rossonero in particolar modo su un giocatore, individuato da tempo come rinforzo ideale per il centrocampo della prossima stagione. La notizia degli ultimi giorni non ha scombussolato i piani della società.

Fra i migliori acquisti dell’estate scorsa, se non il migliore in assoluto, c’è Youssouf Fofana: fra i pochi a guadagnarsi più della sufficienza in questa prima parte di stagione, è arrivato dal Monaco per 20 milioni. Un colpo di grande livello per il presente ma anche per il futuro: ha alzato l’asticella, senza alcun dubbio, e la vicinanza di Reijnders lo rende ancor più completo. Il centrocampo però può ancora migliore e con Conceicao si lavorerà all’acquisto di un elemento che potrà permettere al Milan, in caso di arrivo, di avere un reparto di altissimo livello e in grado di giocare in più modi.

Il Milan non si spaventa: Ricci obiettivo numero uno

Il nome scelto dal Milan per l’estate è Samuele Ricci. In questi giorni, un po’ a sorpresa, il Torino ha annunciato il rinnovo di contratto del centrocampista fino al 2028; ufficialità che ha spiazzato i tifosi e non solo, convinti che ormai l’affare non si potrà fare a causa delle cifre troppo alte. A quanto pare però questo non sta spaventando il Milan, che considera ancora il centrocampista un obiettivo concreto.

La mossa del Torino di rinnovargli il contratto è la solita strategia: anche Bremer rinnovò il contratto pochi mesi prima il passaggio alla Juventus, così da permettere ai granata di monetizzare il più possibile. Ed è quello che ha deciso di fare anche Ricci, anche lui molto legato ai colori granata ma consapevole che può ambire a piazze e livelli decisamente più alti. Il rinnovo fa lievitare il prezzo a cifre molto più alte rispetto a quelle preventivate in precedenza, ma il Milan continua a considerarlo un obiettivo per l’estate. Da qui a giugno possono cambiare tante cose: dall’allenatore a, perché no, i dirigenti stessi, ma al momento l’idea c’è e si proverà ad anticipare la concorrenza. Serve però un sacrificio di RedBird, che stavolta non potrà fermarsi ai canonici 20 milioni: per prendere Ricci serviranno più soldi, ma ne vale la pena.