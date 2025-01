Juve-Milan, è successo nello spogliatoio: tifosi rossoneri a bocca aperta

Clamorosa rivelazione di quanto accaduto negli spogliatoi a fine primo tempo di Milan-Juve, tifosi a bocca aperta. Cosa è successo

Il Milan ha conquistato la finale di Supercoppa Italiana contro l’Inter grazie ad una buona dose di fortuna. I rossoneri hanno battuto la Juventus con il risultato di due a uno, rimontando l’iniziale vantaggio di Yildiz. Buona la prima per Sergio Conceicao, che ha deciso di essere in panchina nonostante la febbre a 40 e una forte influenza. Non poteva non esserci al suo debutto e in una partita così importante.

Il tecnico portoghese è arrivato da pochissimi giorni per sostituire il connazionale Paulo Fonseca: una scelta forte e improvvisa, anche se un cambio di guida tecnica era ormai nell’aria. Il suo è stato un impatto subito positivo e, stando alle indiscrezioni provenienti da Riyad, anche decisivo: il primo tempo contro la Juventus era stato bruttissimo sotto tutti i punti di vista, ma nella ripresa la squadra ha cambiato atteggiamento e, seppur con grande fortuna, è riuscita a costruire la vittoria più con sforzo mentale che tecnico. Qualcosa nello spogliatoio è successo ed è qui che è entrato in gioco il valore aggiunto del tecnico.

Milan-Juve, Conceicao subito decisivo: il retroscena

A fine partita, ai microfoni di Sportmediaset, Conceicao era stato piuttosto chiaro: “Dopo i primi 45 minuti, in spogliatoio non ho dato baci ai giocatori“. Nonostante la febbre e le condizioni fisiche piuttosto complicate, il tecnico si è fatto sentire provando a toccare le corde giuste della testa dei giocatori. Ha provato ad alzare la tensione insomma, e quindi l’asticella: e a quanto pare ha fato risultati.

C’è stata anche qualche indicazione tattica oltre ai nervi: ha chiesto più aggressività e, soprattutto, un attacco maggior della profondità con gli esterni. Ed è da questa situazione che sono poi nati i due episodi che hanno portato alle reti del Milan, con il rigore procurato da Pulisic e l’autogol di Gatti nato da un cross di Musah lanciato in corsa. Insomma, impatto niente male per Conceicao, consapevole però che ci sarà bisogno di tempo per migliorare la qualità di gioco della sua squadra. La vittoria contro la Juventus è stata fondamentale per caricare di ulteriore energia positiva lo spogliatoio e tutto l’ambiente, ma per ottenere risultati sul lungo termine bisogna migliorare tutto il contesto. Per farlo però l’allenatore necessita di tempo, quello che non è stato dato a Fonseca. Adesso bisogna vincere partite, ed è iniziato col piede giusto: in questi minuti è in corso la finale con l’Inter, e speriamo possa arrivare un altro clamoroso e insperato successo.