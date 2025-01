Il Milan fa cassa: 15 milioni in arrivo dalla Premier League

Il club rossonero venderà uno dei propri giocatori a fine stagione: dall’Inghilterra possono arrivare delle proposte.

Si è da poco aperta la sessione invernale del calciomercato e c’è curiosità di vedere cosa faranno le diverse squadre, però ci sono anche ragionamenti che riguardano l’estate. Ad esempio, per quei giocatori che sono in prestito e al termine della stagione vorranno sapere il loro destino.

Tra coloro che il Milan ha ceduto in prestito c’è anche Alexis Saelemaekers, passato alla Roma a fine agosto, con Tammy Abraham che invece si è trasferito a Milano. Entrambe le operazioni non prevedono un diritto di riscatto, dunque i club dovranno eventualmente risedersi al tavolo per discutere le condizioni di una cessione a titolo definitivo. Molto dipenderà dal rendimento che avranno i due calciatori, ovviamente.

Calciomercato Milan, futuro Saelemaekers: Serie A o Premier?

Saelemaekers sta disputando una buona stagione con la maglia giallorossa. Dopo un infortunio iniziale che lo ha tenuto fuori per un po’ di tempo, al rientro ha dimostrato quanto può essere prezioso per Claudio Ranieri. È anche andato in gol nel recente derby vinto 2-0 contro la Lazio, suo il raddoppio dopo l’1-0 firmato da Lorenzo Pellegrini. Segnare nella stracittadina romana lo aiuta certamente ad entrare nel cuore dei tifosi.

Se le prestazioni di Saelemaekers continueranno ad essere di ottimo livello, la Roma sicuramente intavolerà una trattativa con il Milan per l’acquisto definitivo del cartellino. Servirà un minimo di 15 milioni di euro, però il club rossonero potrebbe chiederne anche 20 o più. Molto dipenderà anche da altre eventuali offerte, ad esempio provenienti dalla Premier League.

Chiaramente, la volontà dell’esterno belga avrà un ruolo importante. A Roma si sta trovando bene e l’idea di rimanere nella capitale non gli dispiacerebbe, anche se tanto dipenderà pure da chi sarà il prossimo allenatore giallorosso e se vorrà puntare su di lui. A Saelemaekers non rimane che fare del proprio meglio in campo e poi a fine stagione valuterà le diverse opzioni. Non avrà problemi a trovare una buona sistemazione per il suo futuro.

Vendendolo dai 15 milioni in su, il Milan può fare una buona plusvalenza a bilancio. Al 30 giugno 2024 il valore residuo era di 2,577 milioni, dunque la cessione dell’ex Anderlecht può fruttare bene. Verso maggio capiremo meglio le intenzioni sue e della Roma, poi tutto verrà di conseguenza.