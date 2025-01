Il Milan vuole chiudere subito: colpo da 30 milioni

30 milioni di euro è il costo di un obiettivo di mercato del Milan con i rossoneri che vogliono provare a chiudere l’affare sin da subito.

Il Milan sa di dover intervenire in questa sessione di calciomercato per andare a migliorare la rosa a disposizione di Sergio Conceicao e sta pensando a quali colpi andare a chiudere immediatamente per regalare al tecnico qualche nuovo innesto.

La dirigenza sta però valutando anche qualche affare in vista della prossima estate cercando di trovare da subito un’intesa con le altre società per muoversi con largo anticipo e portare a Milanello giocatori di qualità. Un obiettivo dei rossoneri è chiaro da tempo con Geoffrey Moncada che sta provando a chiudere un’importante trattativa già in questo mese. L’idea del club meneghino è quella di assicurarsi il calciatore già da ora per poi portarlo in rossonero durante la prossima estate.

Calciomercato, il Milan prova ad affondare il colpo: affare da 30 milioni

Stando a quanto affermato da Todofichajes.com, il Milan sarebbe intenzionato a chiudere quanto prima l’affare relativo a Christian Mosquera, giovane centrale spagnolo che sta facendo molto bene con il Valencia e con la nazionale under 21 spagnola.

Moncada è in costante contatto con la dirigenza del Valencia per cercare di assicurarsi il cartellino del centrale che sta attirando le attenzioni di mezza Europa. Il Milan, anche per questioni di liste, prima di acquistare dovrebbe cedere un calciatore presente in rosa e al momento non appare semplice. L’idea potrebbe essere quella di chiudere l’accordo con il Valencia sin da ora per poi lasciare il giocatore in prestito in Spagna fino al termine della stagione corrente.

Il Valencia ha bisogno di monetizzare quanto prima e chiede 30 milioni di euro per il difensore. Il Milan ha individuato in Mosquera il difensore del futuro con il giovane, medaglia d’oro alle scorse Olimpiadi, che potrebbe prendere il posto di Tomori nella rosa in vista della prossima stagione.

Durante i prossimi giorni ci saranno nuovi contatti tra le società con il Milan che vuole chiudere subito per non rischiare poi di veder alzare il prezzo del giocatore in estate con la concorrenza che potrebbe aumentare a dismisura. Nel frattempo la società è al lavoro per regalare sin da subito un nuovo centrocampista a Sergio Conceicao con diversi nomi nel mirino della dirigenza da Bondo del Monza fino ad arrivare a Frendrup del Genoa.