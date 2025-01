Mani tra i capelli per il Milan, tutta colpa dell’Atalanta

L’Atalanta ha messo nel mirino un calciatore che piace anche alla società rossonera: ci sarà un duello di mercato in queste settimane?

Il Milan farà qualche mossa nella finestra invernale del calciomercato, Zlatan Ibrahimovic lo ha già anticipato prima della finale di Supercoppa Italiana vinta contro l’Inter. Adesso si tratta di vedere dove interverrà la dirigenza, in base anche a quelle che possono essere le cessioni.

Non è un segreto che ci siano contatti in corso per il trasferimento di Noah Okafor al Lipsia e l’eventuale addio dello svizzero può liberare un posto in squadra, nelle liste e nel bilancio per l’ingaggio di un nuovo calciatore. Anche Luka Jovic è considerato cedibile e si attende la giusta offerta per lasciarlo partire. A Sergio Conceicao farebbe comodo avere a disposizione sia un nuovo esterno offensivo sia un nuovo centrocampista.

Calciomercato Milan, insidia Atalanta per un centrocampista

In mediana è rientrato Ismael Bennacer, ma la sensazione è che sarebbe utile comunque intervenire per rinforzare il reparto. Ruben Loftus-Cheek e Yunus Musah non sono state delle garanzie in questi mesi e aggiungere una pedina sarebbe l’ideale per Conceicao, chiamato a fare una rimonta in Serie A per qualificarsi alla prossima Champions League. Eredita una squadra ottava in classifica, pertanto avere degli innesti gli darebbe una mano nella sua impresa.

Tra i centrocampisti accostati al Milan in queste settimane c’è Morten Frendrup, 23enne danese in forza al Genoa. È un giocatore molto bravo soprattutto in fase difensiva, è uno che ruba palloni e che sa dare equilibrio. Garantisce dinamismo ed è adatto a un calcio aggressivo fatto di pressing organizzato come quello che vuole Conceicao. Può giocare efficacemente sia un una mediana a due che in una a tre. A volte ha giocato anche come terzino durante la sua carriera. Può certamente migliorare quando ha il pallone tra i piedi e si ritrova a dover impostare e rifinire le azioni.

Il Milan non ha ancora lanciato una vera offensiva per Frendrup, che nel frattempo è finito nel mirino dell’Atalanta. Gian Piero Gasperini vuole un rinforzo a centrocampo per il calciomercato invernale e ha anche il danese tra i profili graditi. Il Genoa lo valuta 20 milioni di euro, la trattativa non si presenta facile.