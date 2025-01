Rashford al Milan, incontro con gli agenti: la situazione

Il club rossonero sta pensando all’ingaggio di Rashford: arrivano delle notizie interessanti su questa possibile operazione.

C’è grande entusiasmo in casa Milan per la vittoria della Supercoppa Italiana, ma al rientro dall’Arabia Saudita è tempo di concentrarsi sulla Serie A e anche sul calciomercato. Zlatan Ibrahimovic ha annunciato che qualcosa verrà fatto nella campagna acquisti e negli ultimi giorni trapela il nome di Marcus Rashford.

Il 27enne inglese non sembra rientrare nel progetto di Ruben Amorim, che lo ha escluso per quattro partite consecutive prima di portarlo in panchina contro il Newcastle (non è entrato). L’esclusione contro il Liverpool, invece, è stata motivata dall’allenatore spiegando che il giocatore aveva l’influenza e non si era allenato. Il Manchester United è disponibile ad ascoltare offerte per la sua cessione e pare esserci anche l’apertura a un trasferimento in prestito.

Calciomercato Milan, affare Rashford: le ultime notizie

Secondo quanto rivelato da The Athletic, i rappresentanti di Rashford hanno avuto dei colloqui esplorativi con il Milan per parlare di un eventuale prestito. Dwaine Maynard, fratello e agente del calciatore, volato a Milano nella giornata di martedì per incontrarsi con la dirigenza rossonera. I dialoghi sono ancora in una fase preliminare, quindi la trattativa non è ancora entrata nel vivo.

Il Milan sta valutando la possibilità di fare questa operazione, anche se il Manchester United dovrebbe partecipare al pagamento dell’oneroso stipendio del classe 1997. Anche il Borussia Dortmund e la Juventus lo stanno prendendo in considerazione. Ci sono più società interessate a Rashford, è inevitabile. Bisogna capire bene le condizioni del prestito, perché ci sono in ballo delle cifre importanti e una eventuale negoziazione potrebbe richiedere del tempo.

Non ci sono dubbi sul fatto che Rashford rappresenterebbe un grosso colpo per il Milan. Ha delle grandi qualità e può giocare in più ruoli, sarebbe una risorsa preziosa per Sergio Conceicao. La dirigenza rossonera sta facendo le proprie valutazioni e a breve sapremo se deciderà di provare davvero a prendere questo giocatore, desideroso di cambiare aria per dimostrare tutto il suo valore. In una stagione deludente del Manchester United ha comunque realizzato 7 gol e 3 assist in 24 presenze.

Il Milan sta trattando la cessione di Noah Okafor al Lipsia, sostituire lo svizzero con Rashford sarebbe un upgrade importante. Vedremo se si verificherà concretamente. Al momento, le parti sono ancora in una fase esplorativa.