L’offerta è arrivata, il Milan dice no (per adesso): i dettagli

I rossoneri hanno deciso di rifiutare la prima offerta arrivata per il proprio giocatore: la trattativa prosegue, c’è ottimismo

Il Milan è fra le squadre più attive in questi primi giorni del mercato di gennaio. Dopo aver vinto la Supercoppa Italiana, la società può concentrarsi adesso sulle operazioni da fare. L’idea è quella di accontentare Sergio Conceicao e aiutarlo con almeno due o tre acquisti. Il nome più caldo, al momento, è quello di Marcus Rashford, in uscita dal Manchester United: ieri c’è stato un incontro con l’agente, la trattativa prosegue ma non è molto complicata.

L’inglese è l’identikit perfetto per quello che cerca il Milan: un esterno di qualità che sappia fare anche l’attaccante, così da avere una alternativa ai due esterni e, soprattutto, un nuovo partner per Alvaro Morata qualora Conceicao voglia varare definitivamente il suo 4-4-2. Si ragiona su come poter concludere positivamente l’affare: lo United sembra disposto a cederlo con una formula favorevole e, a quanto pare, anche a contribuire a pagare una parte dell’ingaggio, che è altissimo ed è il vero grande ostacolo per la trattativa. In ogni caso, ci sono anche delle alternative. Rashford, o chi per lui, andrà a sostituire un partente.

Il Milan rifiuta la prima offerta, i dettagli

Il Milan ha messo sul mercato Noah Okafor, che è al momento infortunato. Lo svizzero è chiuso da Leao e non viene considerato da attaccante, nonostante abbia ricoperto quel ruolo ai tempi del Salisburgo. E, a proposito, potrebbe tornare in un club Red Bull perché a volerlo è il Lipsia, con il quale è già iniziata una trattativa.

Stando a quanto riportato da Matteo Moretto, i tedeschi hanno fatto la prima offerta per Okafor: prestito con diritto di riscatto ad una cifra fra i dieci e i dodici milioni. Al momento, sottolinea il giornalista esperto di mercato, non c’è l’accordo: i rossoneri preferirebbero vendere il giocatore a titolo definitivo, o magari alzare un po’ la cifra per il riscatto. La trattativa prosegue e c’è ottimismo sul fatto che si possa concludere. Dopodiché, il Milan avrebbe lo slot e lo spazio per inserire il nuovo acquisto, che sia Rashford o qualcun altro. La strategia è tracciata, ora non resta altro che attendere i possibili sviluppi. C’è ancora tempo ma nemmeno troppo: ecco perché sono fondamentali i prossimi giorni per arrivare ad una soluzione definitiva.