@ML – Milan-Cagliari, novità alla vigilia: Conceicao cambia il solito programma

Ci sono importanti novità per la vigilia di Milan-Cagliari: Conceicao cambia il solito programma, ecco cosa succederà domani

Per il Milan sta per iniziare un nuovo campionato. Archiviata la Supercoppa Italiana, vinta in maniera clamorosa contro Juventus in semifinale e Inter in finale, è ora tempo di pensare alla rincorsa Champions League, al momento distante otto punti ma con una partita in meno. I rossoneri scenderanno in campo sabato per affrontare il Cagliari, si ritorna in un San Siro ancora sold-out che avrà modo anche di festeggiare il successo in Supercoppa (che verrà esposta prima del match).

Sarà il debutto per Sergio Conceicao da allenatore del Milan a San Siro, e verrà probabilmente accolto in maniera calorosa. Si è presentato nel modo giusto, in campo e fuori: ha ottenuto una clamorosa vittoria e, nelle varie interviste, ha toccato le corde giuste per portarsi subito i tifosi dalla propria parte, ma adesso per continuare a farlo deve portare a casa i risultati. Conceicao è un allenatore completamente diverso da Paulo Fonseca, in ogni aspetto: nelle direttive tecnico-tattiche e nel modo di gestire il gruppo. Le novità di campo le abbiamo già viste, domani assisteremo alle prime, invece, in tema gestione.

Novità alla vigilia di Milan-Cagliari, Conceicao cambia tutto

Domani per il Milan è giornata di vigilia e ci sarà un cambiamento assai interessante: la conferenza stampa di Conceicao si terrà alle ore 14:30 ma non nella sala stampa di Milanello bensì in quella di San Siro. L’allenatore parlerà quindi dallo stadio, dove più tardi, intorno alle ore 16:00, si terrà un allenamento a porte chiuse. Il nuovo allenatore, insieme alla squadra, vuole prendere confidenza col campo dove il giorno dopo affronterà il Cagliari. Ma non è finita.

Come di consueto, il Milan affronterà la notte di vigilia tutti insieme in ritiro, ma niente Hotel: dopo l’allenamento a San Siro, la squadra tornerà a Milanello e passerà la notte lì, così che domani mattina si potrà ancora fare una piccola seduta di rifinitura per poi raggiungere di nuovo lo stadio nel pomeriggio per giocare la partita col Cagliari. Insomma, un cambiamento netto rispetto al passato: c’è da capire se è solo per questa settimana o se, invece, diventerà consuetudine per tutte le partite in casa. Lo scopriremo solo nelle prossime settimane. Intanto una cosa è certa: Conceicao vuole tenere altissima la guardia e l’attenzione per una partita fondamentale. L’entusiasmo per la Supercoppa può essere un’arma a doppio taglio e Sergio lo sa benissimo.