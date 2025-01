Non solo Ricci, il Milan prova il doppio colpo dal Torino

Il Milan vuole essere protagonista durante il mercato invernale. Occhi puntati su Ricci e su un altro giocatore del Torino.

E’ tornato a sorridere e a guardare al futuro con ottimismo il Milan, dopo la conquista della Supercoppa Italiana ai danni dell’Inter. La vittoria ottenuta in rimonta, da una parte, ha consentito di arricchire ancora di più il palmares della società aggiungendo in bacheca il cinquantesimo trofeo. Dall’altra, ha trasmesso nuova fiducia ed autostima all’intero gruppo, ora pronto a tornare protagonista in Serie A e a scalare la classifica. Il club, dal canto suo, durante il mercato invernale proverà ad intervenire allo scopo di regalare a Sergio Conceicao nuovi rinforzi di qualità.

Il management coordinato da Zlatan Ibrahimovic, in particolare, ha messo nel mirino uno dei talenti più brillanti del panorama calcistico italiano: parliamo di Samuele Ricci, divenuto il principale faro della manovra del Torino. Il 23enne sta vivendo la stagione della definitiva consacrazione ad alti livelli: 21 presenze complessive di cui 19 in campionato e 2 in Coppa Italia, di cui 20 da titolare. Un elemento di qualità, capace di far girare velocemente il pallone e, quando necessario, concludere in prima persona la manovra costruita dai compagni (una rete).

Il Milan lo segue con grande interesse, ritenendola la migliore aggiunta possibile all’attuale linea mediana: Youssouf Fofana e Tijjani Reijnders rappresentano delle certezze ma le alternative (da Ismael Bennacer a Yunus Musah) non garantiscono lo stesso rendimento. Da qui la scelta di iscriversi alla corsa riguardante il giovane regista, nonostante la folta concorrenza formata dal Manchester City e dal Real Madrid che, di recente, hanno chiesto informazioni sul suo conto. E non finisce qua, perché sotto i riflettori è finito un altro calciatore di proprietà del Toro.

Mercato Milan, non solo Ricci per Conceicao: doppio colpo dal Toro

Parliamo di Saul Coco, sbarcato nella città della Mole a luglio. Il 25enne ex Las Palmas, acquistato per poco più di 7 milioni, è riuscito a conquistare subito la fiducia del tecnico Paolo Vanoli facendosi notare anche in area di rigore avversaria (2 reti). La dirigenza milanista ha cominciato a seguirlo, sulla base del via libera fornito da Conceicao che, per il momento, ha deciso di stoppare la cessione di Fikayo Tomori in modo tale da valutarlo bene nei prossimi giorni.

Le probabilità che il doppio assalto vada in porto entro il 3 febbraio (ultimo giorno in cui saranno consentite le contrattazioni) sono basse tuttavia il Milan ci proverà in tutti i modi a condurre in porto le due trattative. In caso di fumata nera, Ibrahimovic tornerà di certo all’assalto in estate.