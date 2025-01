Firma col Milan, l’ok definitivo grazie a Conceicao

Il Milan è tornato a sorridere con Sergio Conceicao. Lo ha fatto, alzando al cielo la Supercoppa Italiana, il primo trofeo del 2025

Ci ha messo davvero poco Sergio Conceicao a prendersi il Milan. Il tecnico portoghese, arrivato il 31 dicembre scorso, dopo qualche allenamento è riuscito ad entrare nella testa dei calciatori e ad alzare la Supercoppa Italiana.

Una vittoria inaspettata, che ha fatto impazzire tutto il popolo rossonero, soprattutto per via delle modalità. Il Milan, infatti, è riuscito a battere l’Inter in rimonta, dopo un 2 a 0, che avrebbe messo al tappeto chiunque, ma non gli uomini di Conceicao. Così il trionfo nel derby ha il marchio del portoghese, ma anche dei tanti protagonisti ritrovati: da Rafa Leao, decisivo, più di chiunque altro, con il suo ingresso in campo, a Tammy Abraham e Christian Pulisic. Il successo del Milan ha però soprattutto anche il volto felice e sorridente di Theo Hernandez.

In una sola notte, il francese si è gettato alle spalle il lungo periodo negativo, tornando ad essere decisivo. Il Milan ha segnato su punizione e non succedeva da tempo, grazie al suo sinistro chirurgico, con il quale poi ha servito l’assist per la rete del numero undici americano.

Calciomercato Milan, rinnovo Theo Hernadez: il punto della situazione

Theo Hernandez nuovamente protagonista è una vittoria di Sergio Conceicao, che lo ha coccolato e stimolato, come non era riuscito a fare Paulo Fonseca.

Ora per il francese c’è un rinnovo da firmare il prima possibile. Dopo il blitz dell’agente a Casa Milan, la trattativa ha chiaramente avuto un’accelerata, ma la serenità ritrovata grazie a Sergio Conceicao può permettere alle parti di correre lungo il rettilineo del traguardo. Parti che non hanno mai nascosto la volontà di proseguire insieme. L’accordo è davvero vicino a cifre in linea con i big del club, da 6/6,5 milioni di euro netti a stagione, con i bonus. L’addio al Milan, dunque, ora è veramente lontano, nonostante diversi club come Bayern Monaco, Psg e Real Madrid siano alla finestra per monitorare la situazione. Theo Hernandez, però, ha sempre voluto legarsi a vita al Milan e alla sua città, dove ha trovato l’amore e fatto nascere una famiglia, con Zoe, che ben presto accoglierà un nuovo pargolo. Difficile pensare ad altro