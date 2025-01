Okafor per il grande bomber: il Milan sogna in grande

Noah Okafor è pronto a volare in Germania per vestire la maglia del Lipsia. L’attaccante svizzero lascia il Milan, che ora sogna il bomber

E’ finita l’avventura al Milan di Noah Okafor. L’attaccante svizzero si appresta a volare in Germania per diventare un nuovo giocatore del Lipsia.

L’accordo tra i due club è stato trovato nella serata di ieri, con il Diavolo che ha dato il via libera alla partenza del calciatore, in prestito oneroso con diritto di riscatto, per una cifra complessiva di circa 25 milioni di euro. Il club rossonero spera dunque che il giocatore possa far davvero bene in Bundesliga, così da portare la sua nuova squadra ad acquistarlo a titolo definitivo.

Per il Milan significherebbe mettere a bilancio un’ottima plusvalenza e allo stesso tempo ritrovarsi in mano una cifra importante da poter investire per il calciomercato. Ma in questo momento i tifosi sognano il grande colpo, quello che farebbe finalmente svoltare il Diavolo, con un bomber dal futuro assicurato. I pensieri di tutti in questi giorni sono così rivolti a Benjamin Sesko, centravanti del Lipsia, che in estate lascerà certamente il club per fare il tanto atteso salto di qualità in una big.

Milan, sogno Sesko: è davvero impossibile?

Non è la prima volta che il nome di Benjamin Sesko viene accostato al Milan. Lo sloveno di soli 21 anni sarebbe chiaramente il colpo perfetto: giovane, con tanta esperienza e forte come nessun altro, che in stagione ha già messo a segno undici reti.

Il suo prezzo però è altissimo, sui 70 milioni di euro. Davvero troppi per una proprietà che non ha speso più di 30 milioni, ma se si vogliono fare le cose per bene, non c’è nulla meglio di Sesko. Un colpo difficilissimo, anche per la grande concorrenza, ma non impossibile. Oltre all”acconto’ Okafor (se dovesse essere riscattato), il Milan è pronto ad incassare soldi freschi dai vari prestiti: da De Ketelaere a Kalulu, passando per Saelemaekers a Pobega e Adli. I soldi possono dunque arrivare presto e in attacco, Abraham, Jovic e Origi costano alle casse del Diavolo ben 11 milioni netti a stagione. Vedendo questi numeri ci rendiamo conto che forse sognare il grande bomber è davvero possibile, ma servirà essere bravi con le cessioni, come non mai. I tifosi incrociano le dita e sperano che sia la volta buona per l’arrivo di un grande centravanti.