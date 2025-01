Rashford al Milan, da Conceicao ad Amorim: doppio annuncio in conferenza

A che punto è la trattativa per Marcus Rashford fra il Milan e il Manchester United, doppio annuncio in conferenza stampa

Marcus Rashford è il grande obiettivo di calciomercato del Milan in questo mese di gennaio. Un’opportunità nata a fine dicembre: il Manchester United, che ha deciso di interrompere il rapporto con l’attaccante inglese, lo ha proposto a diversi club in Europa e fra questi ci sono anche i rossoneri. Che si sono presi del tempo per riflettere: nei giorni scorsi c’è stato un incontro esplorativo con il fratello agente a Milano, un summit conoscitivo senza però grossi sviluppi nella trattativa.

L’operazione è assai complicata: devono incastrarsi diversi pezzi del puzzle per arrivare ad una fumata bianca. Ci sono diversi ostacoli da superare come, ad esempio, lo stipendio così come la formula d’acquisto. Stando a quanto riportato da Sky Sports, il Manchester United sembrerebbe disposto a cedere Rashford anche in prestito secco fino a giugno, così da poter rivalutare in estate il suo futuro.

Dall’Inghilterra: Rashford vuole il Milan

Il prestito secco potrebbe essere una buona soluzione per il Milan, che così potrebbe acquistare il giocatore pagando solo l’ingaggio dei prossimi sei mesi (si parla di un esborso di 6-7 milioni). Non è però proprio il tipo di operazione in stile RedBird perché significherebbe non avere nessun tipo di controllo sul cartellino dell’inglese. Una situazione difficile quindi, e a questa si aggiunge anche la concorrenza di altre società.

Come rivelato dal giornalista Massimo Marianella, anche l’Arsenal avrebbe fatto una telefonata allo United per capire la fattibilità dell’operazione ma, scrivono in Inghilterra, Rashford sembrerebbe optare per una pista fuori dall’Inghilterra e il Milan è una delle sue preferite. Con il fratello agente si è parlato proprio del progetto tecnico e, a quanto pare, è un piano che ha convinto il calciatore, che però continua a guardarsi intorno insieme al suo entourage.

Manchester United leaning towards straight loan if they allow Rashford to leave in January – then re-asses his future in the summer. Adding an option will be considered – but price would have to be right. Rashford’s representatives have spoken to clubs in Italy and Spain. #MUFC https://t.co/FNDDdvQwLI — Dharmesh Sheth (@skysports_sheth) January 10, 2025

Sergio Conceicao, che ha parlato oggi in conferenza stampa, ha risposto ad una domanda su questo possibile acquisto ma senza andare troppo oltre: “Rashford è un bel giocatore come tanti altri, vediamo quello che succede“. Siamo abbastanza certi però che l’allenatore apprezzerebbe e non poco l’acquisto dell’inglese, che potrebbe esaltarsi nel contesto di gioco che ha in mente il tecnico per questo Milan.

🚨 Rúben Amorim on Marcus Rashford’s future: “We will see. Let’s focus on the game”. “We will see the selection for the game”. pic.twitter.com/hiGC4nPZnw — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 10, 2025

Da una conferenza all’altra. Ha parlato di lui anche Ruben Amorim, allenatore del Manchester United: “Un prestito? Vedremo, ora siamo concentrati sulla partita. È disponibile, si sta allenando e vedremo le scelte per il match“. Gli allenatori quindi non hanno dato ulteriori segnali in merito a questa trattativa. Non ci resta che attendere quindi per capire come andrà a finire. Una cosa è certa: il Milan deve recuperare punti per la Champions, l’acquisto di Rashford sarebbe un aiuto in più oltre ad alimentare l’entusiasmo che si è creato in questi giorni.