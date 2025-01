Addio choc al Milan: offerto in Serie A

Retroscena clamoroso su un grande protagonista del Milan: addio choc, è stato offerto in Serie A

Il mese di gennaio è cominciato nel migliore dei modi per il Milan. L’arrivo di Conceiçao e la vittoria in Supercoppa hanno riacceso l’entusiasmo nell’ambiente. Un entusiasmo che ha contagiato molti giocatori, lontani parenti di quelli ammirati con la maglia rossonera nel recente passato. A pochi giorni dall’inizio del mercato spunta infatti un retroscena incredibile su un grande protagonista delle ultime settimane: è stato offerto a una squadra di Serie A.

Il successo nella manifestazione svolta in terra araba non deve in effetti illudere del tutto. La rosa del Milan è forte e ricca di talento, ma non è ancora completa e può essere migliorata in molti reparti. Non a caso, la società non è ferma con le mani in mano e sta cercando di lavorare, sottotraccia o alla luce del sole, per regalare al tecnico portoghese un top player, o almeno giocatori funzionali alle sue idee.

In attesa di scoprire chi arriverà a Milanello nelle prossime settimane, sembra però ormai chiaro chi non se ne andrà più, nonostante sia stato a lungo inserito nella lista dei cedibili in casa rossonera. Un grande protagonista delle ultime settimane è riuscito infatti a far ricredere tutti e a meritarsi la conferma in squadra, chiudendo definitivamente le porte a una trattativa che fino a poco tempo fa sembrava essere stata impostata.

Svolta in casa Milan, salta la cessione: è stato offerto a una squadra di Serie A ma resterà in rossonero

La parabola di Alex Jimenez è di quelle per certi versi paradossali, peculiari a un mondo, quello del calcio, che vive di momenti di esaltazione improvvisi e di altrettanto improvvisi colpi di scena.

Arrivato a Milano con le stimmate del futuro campione, il canterano del Real Madrid ha faticato a trovare spazio nell’undici titolare rossonero, e ha dovuto approfittare delle problematiche tra Fonseca e Theo Hernandez per poter vedere il campo con più continuità. Tra dicembre e l’inizio di gennaio ha saputo però sfruttare l’occasione e, giocando da terzino, o in certi momenti anche da ala, ha dimostrato di poter fare molto comodo alla causa rossonera, al punto da cambiare del tutto il suo futuro.

Chiuso da un ‘titolarissimo’ come il francese, Jimenez sembrava infatti destinato a salutare Milano, almeno per il momento, durante questo mercato di riparazione, per andare a crescere altrove. Si era parlato molto in particolare di un suo passaggio in prestito al Lecce, società cui un profilo come quello dello spagnolo avrebbe fatto molto comodo.

Le cose però dopo la Supercoppa sono completamente cambiate e adesso anche Conceiçao sembra convinto di mantenere in rosa lo spagnolo, per utilizzarlo come alternativa a Hernandez o anche agli attaccanti nel momento del bisogno, consapevole di poter fare affidamento su un giocatore di corsa, qualità e con ampi margini di crescita.