Il segnale di Conceicao alla società: è il momento di intervenire

L’episodio accaduto nei minuti finali di Milan-Cagliari ha sorpreso tutti: quello di Conceicao può essere un messaggio alla società

Clamoroso a San Siro: nonostante la carica emotiva per il successo in Supercoppa Italiana, il Milan stecca la prima in campionato del 2025 e di Sergio Conceicao. Contro il Cagliari finisce uno a uno, un pareggio come all’andata e, anche stavolta, dopo essere andato in vantaggio. Al gol di Alvaro Morata risponde Zortea, con grande complicità di Mike Maignan, che sbaglia la presa dopo che, nel primo tempo, aveva fatto un miracolo.

Il Milan ha provato a vincerla con le due punte ma Tammy Abraham sbaglia tutto quello che può sbagliare, Pulisic è impreciso e Leao non incide. Sul finale, bomba su punizione di Theo Hernandez respinta da Caprile, fra i migliori in campo dei sardi. Un altro passo falso in Serie A quindi: i rossoneri non approfittano dei pareggi di Lazio e Juventus e restano lontani dal quarto posto. Non sarà felice Conceicao, che sognava un debutto decisamente migliore.

Omoregbe al posto di Leao: il messaggio di Conceicao alla dirigenza

Nei minuti finali del match, l’allenatore ha fatto uno “strano” cambio: fuori Rafael Leao, che non dava segnali di problemi fisici, e dentro Omoregbe, convocato dall’allenatore per sostituire Okafor. L’esterno, classe 2003, ha giocato poco anche nel Milan Futuro e per questo il suo ingresso al posto del portoghese a partita quasi finita ha colto un po’ tutti di sorpresa, tifosi e non solo. Che dietro a questa scelta ci sia anche un chiaro segnale alla società?

In attesa delle dichiarazioni di Conceicao, che potrebbe dirci qualcosa in più in merito a questo cambio, è da prendere in considerazione l’idea che il tecnico abbia voluto lanciare un messaggio ai dirigenti in merito alla questione Rashford. La rosa continua ad avere delle lacune evidenti: lo era con Fonseca e lo è anche adesso con il nuovo tecnico, e l’assenza di Okafor, sempre più vicino al Lipsia, è un ulteriore problema e stasera abbiamo avuto l’ennesima dimostrazione.

Adesso sta al club capire se cogliere o meno il messaggio di Conceicao. Rashford è un’opportunità da non lasciarsi sfuggire: il Manchester United è disposto a tutto pur di liberarsene ma nel frattempo si sta facendo vivo con insistenza il Barcellona. Il Milan ha incontrato il fratello agente ma non ha ancora avviato una vera e propria trattativa. “Si tratta di un’operazione difficile”, ha detto Ibrahimovic prima del match. La palla passa alla proprietà, contestata anche stasera dalla Curva Sud.